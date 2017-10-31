В понедельник, 30 октября, возрожденный на материковой Украине симферопольский футбольный клуб «Таврия» обыграл днепровский «Днепр» в девятнадцатом круге Второй лиги чемпионата Украины по футболу. Матч закончился со счетом 2:1. В составе «Таврии» в ворота соперника на 10 и 20 минуте забил полузащитник Вадим Воронченко. В составе «Днепра» на 86 минуте отличился полузащитник Даниил Поддубный. После 19 туров в активе «Таврии» – 28 очков, команда занимает шестую строку в турнирной таблице.