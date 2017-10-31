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Шевкету Раззакову назначена экспертиза этичности поведения (видео)

Шевкету Раззакову назначена экспертиза этичности поведения (видео)
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В апреле российские силовики провели обыски в домах бахчисарайцев Сейдамета Мустафаева и Ризы Муждабаева. К их домам пришли местные жители – поддержать соседей. Силовики попытались оттеснить их, произошли стычки. Против активистов начали возбуждать уголовные и административные дела. Шевкет Раззаков тогда тоже был на месте проведения обысков. В конце октября против него возбудили уголовное дело. По версии следствия, во время стычек он плюнул в сотрудника полиции. Был ли тот плевок и можно ли его считать оскорбительным – покажет судебная экспертиза.

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