В апреле российские силовики провели обыски в домах бахчисарайцев Сейдамета Мустафаева и Ризы Муждабаева. К их домам пришли местные жители – поддержать соседей. Силовики попытались оттеснить их, произошли стычки. Против активистов начали возбуждать уголовные и административные дела. Шевкет Раззаков тогда тоже был на месте проведения обысков. В конце октября против него возбудили уголовное дело. По версии следствия, во время стычек он плюнул в сотрудника полиции. Был ли тот плевок и можно ли его считать оскорбительным – покажет судебная экспертиза.