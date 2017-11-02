Президент США Дональд Трамп заявил, что будет добиваться отмены действующей программы визовой лотереи, так называемой программы диверсификационных иммиграционных виз, после нападения в Нью-Йорке, зачинщик которого в свое время попал в США по этой программе. Выступая на заседании своего кабинета в Вашингтоне по поводу нападения, Трамп заявил: «Я сегодня же начинаю процесс отмены программы визовой лотереи. Я попрошу Конгресс немедленно начать работать над тем, чтобы избавиться от этой программы». (Видео АР)