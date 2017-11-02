Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства сыну министра внутренних дел Арсена Авакова – Александру, который является подозреваемым в так называемом «деле рюкзаков МВД» в причастности к растрате более 14 миллионов гривен. По решению суда, Александр Аваков должен носить электронное средство контроля, воздержаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми в производстве, прибывать по каждыму вызову следователя, прокурора или суда, не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован и проживает, а также сдать на хранение в ГМС паспорт для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины.