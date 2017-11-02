Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Томас Кент 2 ноября, в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, выступил с заявлением, в котором призвал освободить осужденного в аннексированном Крыму журналиста Николая Семену. Томас Кент напомнил имена журналистов РСЕ/РС и членов их семей, которые оказались в тюрьме или под угрозой. В их числе: Николай Семена, Станислав Асеев, Сапармамед Непескулиев, Солтан Ачилова и Азиз Юсупов. Он рассказал о многочисленных случаях преследования журналистов корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода и угроз им в разных странах, а также призвал власти уважать международные обязательства по обеспечению безопасности журналистов.