Главный предводитель группировки «ДНР» Александр Захарченко и местный так называемый «оппозиционер» Александр Ходаковский заявили об участии в «электоральной гонке», которую хотят провести в 2018 году на оккупированной части Донбасса. Речь идет о должности руководителей группировок, признанных в Украине террористическими. А может и нечто большее, если участникам переговоров из Киева, Москвы и Вашингтона все же удастся договориться о реинтеграции неподконтрольных территорий. Пока же возможные «выборы» не на шутку беспокоят боевиков и провоцируют серьезные конфликты. (Видео специального проекта Радіо Свобода «Донбасс.Реалии»)