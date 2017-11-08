В интервью Крым.Реалии Джамала рассказала о своей истории успеха. Украинская певица с крымскотатарскими корнями заявила о себе на весь мир, когда победила в песенном конкурсе «Евровидение-2016». Об истории крымскотатарского народа узнали в Украине и за пределами страны. Каким было детство Джамалы в Крыму? Почему певица не может сдержать слезы, когда вспоминает о своем доме на полуострове? Каким был путь певицы на большую сцену? Когда Джамала планирует выпустить новый альбом и будет ли отдельный сборник песен на крымскотатарском языке?