Сотни тысяч людей вышли на улицы Барселоны, столицы автономного региона Каталонии на северо-востоке Испании, требуя освободить восьмерых членов регионального правительства и еще двух деятелей движения за независимость региона, которые также находятся под арестом. Люди шли с лозунгами «Свободу политзаключенным» и неофициальным флагом Каталонии, символом борьбы за независимость – «эстеладой». В адрес правительства Мадрида митингующие скандировали: «Долой оккупационную власть!» По оценкам полиции, демонстрация собрала около 750 тысяч участников.