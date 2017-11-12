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Из Барселоны: Митинг в защиту заключенных должностных лиц Каталонии (видео)

Из Барселоны: Митинг в защиту заключенных должностных лиц Каталонии (видео)
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Сотни тысяч людей вышли на улицы Барселоны, столицы автономного региона Каталонии на северо-востоке Испании, требуя освободить восьмерых членов регионального правительства и еще двух деятелей движения за независимость региона, которые также находятся под арестом. Люди шли с лозунгами «Свободу политзаключенным» и неофициальным флагом Каталонии, символом борьбы за независимость – «эстеладой». В адрес правительства Мадрида митингующие скандировали: «Долой оккупационную власть!» По оценкам полиции, демонстрация собрала около 750 тысяч участников.

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