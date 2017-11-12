Несколько сотен активистов, сторонников лидера «Движения новых сил» Михеила Саакашвили собрались на Михайловской площади в Киеве с требованием создать Антикоррупционный суд и принять закон об импичменте президента Украины. После коротких политических речей участники акции двинулись по центру Киева до площади Конституции возле Верховной Рады. Во время марша останавливались возле памятника Героям Небесной сотни и Администрации президента. На Банковой активисты выложили из свечей надпись: «Коррупция убивает».