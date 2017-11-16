Почему пламенному стороннику аннексии Крыма Олегу Зубкову теперь плохо живется на российском полуострове? || Какую историю показывают крымчанам и о чем умалчивают организаторы исторического фестиваля на Федюхиных высотах? || Почему заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров остался во власти после оккупации? || За что на админгранице с Крымом 8 ноября задержали крымских татарок – жен фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир»? Об этом в новом выпуске программы Крым.Настоящий.