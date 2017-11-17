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Украина призывает остановить нарушения международного права в Крыму (видео)

Украина призывает остановить нарушения международного права в Крыму (видео)
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Во время заседания министров транспорта стран-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) 17 ноября министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян выступил со специальным заявлением делегации Украины, в котором осудил действия России по отношению к Украине. По словам министра инфраструктуры Украины, действия России нарушают основные принципы международного права, становятся более систематическими в регионе ОЧЭС и негативно влияют на транспортную отрасль – один из основных секторов национальной экономики.

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