Во время заседания министров транспорта стран-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) 17 ноября министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян выступил со специальным заявлением делегации Украины, в котором осудил действия России по отношению к Украине. По словам министра инфраструктуры Украины, действия России нарушают основные принципы международного права, становятся более систематическими в регионе ОЧЭС и негативно влияют на транспортную отрасль – один из основных секторов национальной экономики.