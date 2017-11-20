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Международный трибунал оглашает приговор Ратко Младичу (видео)

Международный трибунал оглашает приговор Ратко Младичу (видео)
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Международный трибунал ООН по бывшей Югославии 22 ноября оглашает приговор бывшему командующему армией боснийских сербов Ратко Младичу. Его обвиняют в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности в ходе Боснийской войны 1992-1995 годов, в том числе в убийстве 8000 мусульманских мужчин и мальчиков в Сребренице. Младич отвергает все обвинения и не признает суд. Какое наказание он может получить за организацию самого массового убийства в Европе со времен Второй мировой войны?  (Видео - AP, AFP, Reuters)

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