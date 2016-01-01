О разном восприятии крымчанами даты референдума 1991 года по воссозданию Крымской автономии – из соцсетей
После аннексии Крыма аэропорт «Бельбек» превратился в военный объект. Откроют ли его для гражданских рейсов?
«Нужно выстраивать политику прощения крымчан, как блудных сыновей»
В Крыму отметили 26-ю годовщину референдума по воссозданию Крымской автономии
Сломанные железные перекрытия, дыры в асфальте, канавы и груды камней на пляже – все, что осталось от набережной в Симеизе.
Освещение президентских инаугураций в США менялось благодаря техническому прогрессу
Инаугурация Трампа, праздник крещения в Крыму, главари «Л/ДНР» в Крыму и другие фотографии
Ежедневные карикатуры от Сергея Ёлкина.