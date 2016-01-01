Противостояние Дональда Трампа и американских разведслужб вновь обострилось
В России повышают цены на водку. Станут ли россияне меньше пить?
Сергей Грабовский – об «украинском ланче» Виктора Пинчука на ежегодном собрании Всемирного экономического форума
«Руководство России использует детей их как ширму для прикрытия своих темных дел»
Посол Хюг Мингарелли – о будущем «безвиза», Соглашении об ассоциации Украины с ЕС и зоне свободной торговли
Из соцсетей – о необычных действиях представителей московской церкви
Во Вьетнаме проходит фестиваль Epizode – преемник крымского КаZантипа
В Свердловской области, в нескольких километрах от города Качканара, на вершине одноименной горы, затерялся среди покрытых инеем деревьев маленький буддистский монастырь.
Российская зенитная ракетная система большой и средней дальности С-400 «Триумф», граффити в Симферополе и другие фотографии
Ежедневные карикатуры от Сергея Ёлкина.