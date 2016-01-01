В Берлине готовится премьера фильма о политзаключенном Олеге Сенцове
Политическая позиция нового президента Болгарии Румена Радева вызывает массу вопросов
Предшественник Дональда Трампа, Барак Обама, тоже говорил с Путиным и пытался найти с ним общий язык. Как правило, из этого выходил очередной обман
«Это своего рода местная традиция: обсуждать США, даже говоря о свиньях»
Пользователи YouTube – об ужасных крымских дорогах и несуществующем на полуострове банковском сервисе
Освещение президентских инаугураций в США менялось благодаря техническому прогрессу
Выставка культуры Золотой Орды, задержания в Крыму и другие фотографии
Ежедневные карикатуры от Сергея Ёлкина.