На что в течение года надеялись, чему радовались и из-за чего огорчались крымчане по обе стороны перешейка
В уходящем году рухнули два кремлевских мифа: о якобы «богатстве» России и «неэффективности» западных санкций
«Кто помогает – Россия, кто чинит – Россия, кто всегда рядом – Россия». Внутри же самой «республики» настроения чуть другие
США: новые санкции, выдворение российских дипломатов, закрытие российских дипломатических учреждений в Нью-Йорке и Мэриленде
Взрыв негодования вызвала у интернет-общественности статья Пинчука с предложением Украине «пойти на болезненные компромиссы ради мира с Россией»
Чем запомнился уходящий 2016-й год – в галерее.
Новогодняя елка в Керчи, Салгир и другие фотографии
Ежедневные карикатуры от Сергея Ёлкина.