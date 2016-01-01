Адвоката обвиняют «в распространении экстремистских материалов»
За прошедший год власти Украины не смогли создать международную площадку по освобождению Крыма
«Советский Союз в оккупированном Донецке есть повсюду, в том числе и в еде»
В Симферополе сотрудники ФСБ задержали адвоката Николая Полозова
Пользователи YouTube – об ужасных крымских дорогах и несуществующем на полуострове банковском сервисе
Освещение президентских инаугураций в США менялось благодаря техническому прогрессу
Заснеженная вершина Ай-Петри, зимний Бахчисарай, праздник крещения в Крыму и другие фотографии
Ежедневные карикатуры от Сергея Ёлкина.