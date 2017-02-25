В феврале 2014 года никто и представить себе не мог, что будет захват Крыма российскими войсками, аннексия полуострова и боевые действия на востоке Украины. 26 февраля 2014 года тысячи крымчан просто вышли на площадь перед Верховным Советом Крыма чтобы не дать депутатам проголосовать за присоединение Крыма к России. И тогда Путин ввел в действие план военного вторжения. Российская армия захватила административные здания Автономной Республики Крым, заблокировала украинские военные части. Но даже в таких условиях крымчане выходили на акции протеста против российской оккупации и ждали помощи от Украины. И это сопротивление продолжается. О людях, которые боролись и борются с российскими захватчиками – в новом выпуске программы «Крым.Реалии».