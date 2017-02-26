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Фотогалереи

Крым: три года после захвата (фотогалерея)

В Украине отмечают «День сопротивления Крыма российской оккупации». 26 февраля 2014 года возле здания Верховной Рады Автономной Республики Крым состоялся многотысячный митинг проукраинских активистов в поддержку территориальной целостности Украины. На площади перед зданием парламента Автономии им противостояли сторонники России.
После аннексии Крыма российские силовики преследуют активистов, которые 26 февраля 2014 года принимали участие в митинге под здание Верховной Рады полуострова
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После аннексии Крыма российские силовики преследуют активистов, которые 26 февраля 2014 года принимали участие в митинге под здание Верховной Рады полуострова

По данным крымских следователей, в тот день в результате давки и столкновений погибли двое митингующих, 79 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести
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По данным крымских следователей, в тот день в результате давки и столкновений погибли двое митингующих, 79 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести

Российские власти аннексированного полуострова не прекращает репрессии против проукраинских и крымскотатарских активистов. Сейчас известно о 17 пропавших без вести, 12 погибших, 39 политзаключенных, 10 из которых уже осуждены
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Российские власти аннексированного полуострова не прекращает репрессии против проукраинских и крымскотатарских активистов. Сейчас известно о 17 пропавших без вести, 12 погибших, 39 политзаключенных, 10 из которых уже осуждены

Народный депутат Украины, лидер Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров на марше в Киеве
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Народный депутат Украины, лидер Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров на марше в Киеве

Украина продолжает борьбу за аннексированный Крым &ndash; заявил 26 февраля президент Украины Петр Порошенко
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Украина продолжает борьбу за аннексированный Крым – заявил 26 февраля президент Украины Петр Порошенко

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