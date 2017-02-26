В Украине отмечают «День сопротивления Крыма российской оккупации». 26 февраля 2014 года возле здания Верховной Рады Автономной Республики Крым состоялся многотысячный митинг проукраинских активистов в поддержку территориальной целостности Украины. На площади перед зданием парламента Автономии им противостояли сторонники России.