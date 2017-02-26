В Украине отмечают «День сопротивления Крыма российской оккупации». 26 февраля 2014 года возле здания Верховной Рады Автономной Республики Крым состоялся многотысячный митинг проукраинских активистов в поддержку территориальной целостности Украины. На площади перед зданием парламента Автономии им противостояли сторонники России.
1
После аннексии Крыма российские силовики преследуют активистов, которые 26 февраля 2014 года принимали участие в митинге под здание Верховной Рады полуострова
2
По данным крымских следователей, в тот день в результате давки и столкновений погибли двое митингующих, 79 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести
3
Российские власти аннексированного полуострова не прекращает репрессии против проукраинских и крымскотатарских активистов. Сейчас известно о 17 пропавших без вести, 12 погибших, 39 политзаключенных, 10 из которых уже осуждены
4
Народный депутат Украины, лидер Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров на марше в Киеве
5
Украина продолжает борьбу за аннексированный Крым – заявил 26 февраля президент Украины Петр Порошенко
FACEBOOK КОММЕНТАРИИ: