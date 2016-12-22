Державы-покровительницы для крымчан

Тему прав человека в аннексированном Крыма затронули на круглом столе «Права и безопасность человека в кризисных и чрезвычайных ситуациях» в Геническе. Одним из механизмов защиты населения эксперты называют институт держав-покровительниц – нейтральных держав, которые не принимают участие в конфликте и имеют широкий объем полномочий на оккупированных территориях.

Инициатор и модератор мероприятия, заместитель главы Генической райгосадминистрации, член Меджлиса крымскотатарского народа Гульнара Бекирова предложила к обсуждению «тему прав человека в контексте более специфической: как обеспечить одновременно и соблюдение прав человека, и безопасность человека».

«Понимаем, насколько важной становится эта проблема в ситуациях объявленной или необъявленной войны», – отметила Бекирова.

В обсуждении принимали участие представители органов власти Геническа и Генического района, учебных заведений, местных меджлисов крымских татар, общественных организаций, ОБСЕ, общественности.

«Для нашего района эта тема очень важна, как для территории, которая находится вблизи с оккупированной. Мы делаем все от нас возможное, чтобы люди почувствовали поддержку», – сказал в своем приветствии глава Генической райгосадминистрации Александр Воробьев.

К участию в круглом столе присоединился советник Министра иностранных дел Украины по освобождению политзаключенных Геннадий Афанасьев. Он рассказал о событиях 2014 года, о деятельности украинских активистов на полуострове, некоторые из которых были убиты или пропали без вести. В своей речи он упомянул о своем соратнике, без вести пропавшем Тимуре Шаймарданове, мама которого участвовала в круглом столе. Бывший политзаключенный также рассказал о нечеловеческих и изощренных пытках, которые применяли сотрудники ФСБ, чтобы выбить нужные им показания.

Эксперт: Великобритания и США – наилучшие кандидаты на роль держав-покровительниц

Эксперт института демократии имени Пилипа Орлика Наталья Белицер ​значительную часть своего выступления посвятила крымским татарам как коренному народу, а также поиску механизмов защиты прав человека на оккупированных территориях.

Эксперт отметила, что это обращение особенно актуально в свете недавно принятой Генеральной Ассамблеей ООН резолюции «О правах человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)».

Наталья Белицер рассказала о термине держав-покровительниц, который часто употребляют в Женевской конвенции. Она пояснила, что державы-покровительницы имеют право делегировать своих представителей посещать все места задержания, ареста, все судебные процессы и много другое.

Именно сейчас тот момент, когда Украина должна немедленно обратиться с просьбой об институте держав-покровительниц

«Это очень мощный инструмент. У меня возник вопрос: почему Украина не задействовала этот механизм, не обратилась к державам-подписантам Будапештского меморандума? Это не означает, что Россия как государство-оккупант согласится на такое решение, но этот инструмент обеспечил бы Украине очень сильную международную поддержку... Генасамблея ООН признала Крым оккупированной территорией. Именно сейчас тот момент, когда Украина должна немедленно обратиться с просьбой об институте держав-покровительниц. Конкретно Великобритания и США, на мой взгляд, – наилучшие кандидаты на такую роль», – рассказала Белицер.

Участники круглого стола приняли решение направить обращение к центральной украинской власти по поводу держав-покровительниц.

Почему Геническ?

Участники круглого стола позитивно отзывались о значимости и необходимости проведения и в дальнейшем подобных мероприятий.

«Россия спит и видит, чтобы повторить крымский вариант в Херсонской области... Если мы не будем проводить такие мероприятия, то наши противники будут стараться делать обратное, чтоб навредить нам как можно больше. А мы этого не должны допустить», – отметил в комментарии для Крым.Реалии один из участников круглого стола, руководитель представительства Меджлиса крымскотатарского народа в Херсонской области Абмеджит Сулейманов.

Херсонская область граничит с территорией аннексированного Крымского полуострова. По данным местных меджлисов, на Херсонщине проживает более 10 тысяч представителей коренного народа Крыма – крымских татар.