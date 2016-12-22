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Общество

Державы-покровительницы для крымчан

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Тему прав человека в аннексированном Крыма затронули на круглом столе «Права и безопасность человека в кризисных и чрезвычайных ситуациях» в Геническе. Одним из механизмов защиты населения эксперты называют институт держав-покровительниц – нейтральных держав, которые не принимают участие в конфликте и имеют широкий объем полномочий на оккупированных территориях.

Инициатор и модератор мероприятия, заместитель главы Генической райгосадминистрации, член Меджлиса крымскотатарского народа Гульнара Бекирова предложила к обсуждению «тему прав человека в контексте более специфической: как обеспечить одновременно и соблюдение прав человека, и безопасность человека».

«Понимаем, насколько важной становится эта проблема в ситуациях объявленной или необъявленной войны», – отметила Бекирова.

В обсуждении принимали участие представители органов власти Геническа и Генического района, учебных заведений, местных меджлисов крымских татар, общественных организаций, ОБСЕ, общественности.

«Для нашего района эта тема очень важна, как для территории, которая находится вблизи с оккупированной. Мы делаем все от нас возможное, чтобы люди почувствовали поддержку», – сказал в своем приветствии глава Генической райгосадминистрации Александр Воробьев.

К участию в круглом столе присоединился советник Министра иностранных дел Украины по освобождению политзаключенных Геннадий Афанасьев. Он рассказал о событиях 2014 года, о деятельности украинских активистов на полуострове, некоторые из которых были убиты или пропали без вести. В своей речи он упомянул о своем соратнике, без вести пропавшем Тимуре Шаймарданове, мама которого участвовала в круглом столе. Бывший политзаключенный также рассказал о нечеловеческих и изощренных пытках, которые применяли сотрудники ФСБ, чтобы выбить нужные им показания.

Эксперт: Великобритания и США – наилучшие кандидаты на роль держав-покровительниц

Эксперт института демократии имени Пилипа Орлика Наталья Белицер ​значительную часть своего выступления посвятила крымским татарам как коренному народу, а также поиску механизмов защиты прав человека на оккупированных территориях.

Эксперт отметила, что это обращение особенно актуально в свете недавно принятой Генеральной Ассамблеей ООН резолюции «О правах человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)».

Наталья Белицер рассказала о термине держав-покровительниц, который часто употребляют в Женевской конвенции. Она пояснила, что державы-покровительницы имеют право делегировать своих представителей посещать все места задержания, ареста, все судебные процессы и много другое.

Именно сейчас тот момент, когда Украина должна немедленно обратиться с просьбой об институте держав-покровительниц
Наталья Белицер

«Это очень мощный инструмент. У меня возник вопрос: почему Украина не задействовала этот механизм, не обратилась к державам-подписантам Будапештского меморандума? Это не означает, что Россия как государство-оккупант согласится на такое решение, но этот инструмент обеспечил бы Украине очень сильную международную поддержку... Генасамблея ООН признала Крым оккупированной территорией. Именно сейчас тот момент, когда Украина должна немедленно обратиться с просьбой об институте держав-покровительниц. Конкретно Великобритания и США, на мой взгляд, – наилучшие кандидаты на такую роль», – рассказала Белицер.

Участники круглого стола приняли решение направить обращение к центральной украинской власти по поводу держав-покровительниц.

Слева направо: глава Генической райгосадминистрации Александр Воробьев, эксперт института демократии им.Пилипа Орлика Наталья Белицер, заместитель главы Генической райгосадминистрации Гульнара Бекирова, бывший политзаключенный, советник министра иностранных дел Украины Геннадий Афанасьев

Слева направо: глава Генической райгосадминистрации Александр Воробьев, эксперт института демократии им.Пилипа Орлика Наталья Белицер, заместитель главы Генической райгосадминистрации Гульнара Бекирова, бывший политзаключенный, советник министра иностранных дел Украины Геннадий Афанасьев

Почему Геническ?

Участники круглого стола позитивно отзывались о значимости и необходимости проведения и в дальнейшем подобных мероприятий.

«Россия спит и видит, чтобы повторить крымский вариант в Херсонской области... Если мы не будем проводить такие мероприятия, то наши противники будут стараться делать обратное, чтоб навредить нам как можно больше. А мы этого не должны допустить», – отметил в комментарии для Крым.Реалии один из участников круглого стола, руководитель представительства Меджлиса крымскотатарского народа в Херсонской области Абмеджит Сулейманов.

В Херсонской области обсудили как защитить права крымчан (видео)
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Херсонская область граничит с территорией аннексированного Крымского полуострова. По данным местных меджлисов, на Херсонщине проживает более 10 тысяч представителей коренного народа Крыма – крымских татар.

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