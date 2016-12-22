По делу о массовом отравлении средством для ванн «Боярышник» в Иркутске задержали 12 человек. Их обвиняют по статье 238 УК России – «производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Жертвами массового отравления жидкостью с метиловым спиртом и антифризом уже стали 71 человек, еще более ста числятся пострадавшими.

Президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота в стране спиртосодержащей продукции. В поручении речь идет о парфюмерно-косметических средствах, товарах бытовой химии и средствах личной гигиены, доля этилового спирта в которых превышает 25%.

«Спиртосодержащие флакончики не должны продаваться по три копейки», пусть из-за этого подорожает парфюмерия, но жизнь людей важнее», – сказал Путин.

По словам президента России, низкие сборы всегда оправдывались тем, что они имеют отношение к «отдельным отраслям промышленности», например, к медицине.

«На самом деле, мы видим, к чему приводят такие поблажки: десятками люди мрут, как мухи», – посетовал он.

Он также обратился к парламенту с просьбой ужесточить наказание за торговлю суррогатом. Ранее спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко сказала, что виновных в продаже ядовитой жидкости надо судить за преднамеренное убийство.

Почему суррогатный алкоголь, дешевые настойки, разлитые в мелкую тару, пользуются популярностью и кто их употребляет? Рассказывает Виктор Макаров, президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.

– Знаете, лично меня поразило то, что эту настойку боярышника пьют люди вполне состоятельные, которые, скорее, относятся к среднему классу. Как это можно объяснить?

– В России есть традиции пить разного рода суррогаты и изготавливать их домашних условиях.

– Это разные вещи, потому что изготавливать суррогаты – это мы с вами, наверное, говорим о самогоноварении. Но по сравнению с метиловым спиртом это просто витамины какие-то.

Самогоноварение имеет огромные традиции в России

– Я совершенно с вами согласен, что самогоноварение – это значительно менее вредно. чем то, когда попадает метиловый спирт. Но в традициях самогоноварения есть самые разные настойки, есть самые разные добавки, и самогоноварение имеет огромные традиции в нашей стране. И оно, в частности, влияет на то, что люди пьют так называемые бутылочки. Мы не устаем повторять, что это очень вредно…

– Откуда это повелось? Со времен советских повелось?

– Вы знаете, это повелось с древних дореволюционных времен, но в советские времена, во времена алкогольного и денежного дефицита в 80-е годы, особенно в 1985 году, это получило значительное развитие по причине того, что в аптеках это продавалось, и этого было много, и это было и значительно дешевле того алкоголя, который продается в магазинах.

– Ах вот как. Это значит, что если даже власти снизят стоимость алкоголя, то эти маленькие бутылочки пить не перестанут?

Эти маленькие бутылочки делают людей слабоумными

– Эти маленькие бутылочки пить не перестанут, но только количество потребителей резко может измениться в сторону уменьшения. Эти маленькие бутылочки дают совершенно иное опьянение. Для этих людей опьянение более яркое, более желанное, оно другое. Они буквально разрушают мозг, они буквально делают людей слабоумными.

– Вы видели хотя бы одну эффективную социальную рекламу, которая разъясняла бы людям, что эти бутылочки убивают очень быстро?

– Я бы не прибегал ни к каким социальным рекламам, потому что они могут иметь противоположный эффект. Эти дешевые бутылочки, которые вы можете купить в неограниченном количестве в любой аптеке, убивают. Это будет иметь противоположный эффект.

– Какой эффект может быть противоположный во фразе «маленькие бутылочки с суррогатным алкоголем убивают»?

Эти дешевые бутылочки убивают

– Люди понимают, что эти бутылочки – они дешевые. Маленькие бутылочки с суррогатным алкоголем, которые продаются в аптеке и которые люди потребляют десятилетия, убивают. О том, что курение убивает, эта реклама стоит, но разве это очень сильно влияет?

– Согласен. Как вы думаете, если бы на кассе в магазинах продавались маленькие бутылочки с абсолютно официально выпущенной водкой, дешево, это бы спасло людей от такой гибели?

– Я вам хочу сказать, что это действительно все продается. Вы, наверное, не каждый день смотрите, как продается стаканчик водки на кассе, как продается сто миллилитров водки и любых других напитков на кассе, в том числе и в аэропорту. Это все широко продается. Но это стоит дороже, чем бутылочки в аптеке.

– Тогда, объясните мне, пожалуйста, есть ли какой-то способ защитить людей?

– Есть способ: не продавать их. Они не столь необходимы для нас, для лечения. И продавать только по рецептам.

– Но вы ведь понимаете, что жидкость для ванн по рецептам не продается, а по ночам ее могут, например, продавать людям из-под полы?

– Если в аптеках не будут из-под полы отдавать то, что продается по рецептам, это будут единичные случаи. Массовых отравлений от единичных случаев быть не может.