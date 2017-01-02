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Фотогалереи

Знаковые события Крыма – в карикатурах Сергея Ёлкина (фотогалерея)

Карикатуры Сергея Ёлкина на злободневные политические темы, произошедшие в Крыму в 2016 году – в подборке Крым.Реалии.
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