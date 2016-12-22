Ахтунг «Единой России»

В понедельник "Единая Россия" и Австрийская партия свободы подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве, направленное на обмен опытом между двумя странами в области экономики, торговли и инвестиций. Соглашение рассчитано на пять лет.

Если кто не знает, Австрийская партия свободы – это ультраправые, и среди тех, кто поддерживает ее идеи, по мнению многих экспертов, – наследники тех, кто в прошлом сочувствовал идеям гитлеровской НСДАП. Партия стала респектабельной, действует в Австрии вполне легально, имеет широкую поддержку граждан, кандидат АПС Норберт Хорфер едва не выиграл недавние выборы президента республики. Но прошлое Партии свободы не дает оснований для гордости: весной 1956 года на учредительном съезде партии ее главой был избран Антон Райнталлер, бывший член НСДАП и СС. В период с 1986 по 2005 год партию возглавлял Йорг Хайдер, выходец из семьи членов НСДАП.

Похоже, что "Единая Россия" нашла себе достойного союзника для обмена опытом. Согласно сайту ЕР, приводящему мнение вице-спикера Государственной думы Петра Толстого, диалог между партиями приобретает огромное значение в условиях дефицита доверия между Россией и Евросоюзом. Действительно, лучший способ компенсировать отсутствие доверия между Россией и демократической Европой – найти его с Европой националистической. Похоже, что партия Путина воспринимается как своя в среде австрийских ультраправых, которые имеют разветвленную сеть партнеров по всему миру, в том числе с французской партией "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Любопытно, что еще совсем недавно официальные лица в Европе заявляли лишь о своих подозрениях о дружеских связях Москвы и ультраправых. Австрийский депутат Европарламента Ойген Фройнд о сотрудничестве Кремля с кем-то, кроме Марин Ле Пен, сказал так: "У нас нет фактов. Мы имеем дело с намеками, слухами, инсинуациями. Иногда мы видим, что те или иные силы из числа правых движений выдвигают симпатичные Кремлю тезисы, но не можем установить их природу".

Соглашение "Единой России" с АПС фактически означает признание на государственном уровне возможности сотрудничества с европейскими националистами. Эта правая ласточка, залетевшая так далеко, может быть не последней.

Либо Европа пойдет на уступки Путину, либо кремлевская поддержка будет оказана праворадикальным партиям

Но какой резон от этого союза правым? В начале 1990-х годов Хайдер, выступая против иммиграции, заявил, что идеология ислама направлена против западных ценностей. По его мнению, права человека, равенство женщин и демократия несовместимы с мусульманской религиозной доктриной. Современная АПС готова вступить в союз в партией, получающей под 90% голосов мусульман на выборах любого уровня. Но при этом очевидно, что и демократические, и правозащитные ценности в России – далеко не на первом месте. Да и недавний закон об отказе от уголовного наказания за "семейные побои" не способствует равенству женщин и мужчин. Выходит, что дело не в ценностях, а в чем-то другом – например, в экономической выгоде.

Похоже, что "Единая Россия" желает официального признания своей симпатии к ультраправым европейским движениям. Означает ли это, что Кремль хочет сформировать в Европе альтернативный центр силы под собственным руководством? Заметьте: если во времена Советского Союза акцент делался на коммунистическую идеологию, то сейчас – на консервативно-националистическую. Возможно ли такое развитие событий, при котором "империей зла" будут называть – как когда-то СССР – националистическую Россию, стоящую во главе ультраправых по всему миру?

Полагаю, тут дело в расчете на так называемую вилку. В России много говорят о периодически возникающих неформальных связях правых и неонацистских группировок с администрацией президента. Есть и эксперты, которые считают: Путин давно научился использовать националистов в своих целях. Вилка заключается в том, что либо Европа пойдет на уступки Путину, либо кремлевская поддержка будет оказана праворадикальным партиям, которые создадут множество проблем идеям европейского гуманизма, работая в том числе на раскол Европы.

Не меньшее беспокойство вызывает и потенциальная возможность финансирования Кремлем правых группировок по всему миру. Неужели наша экономика может себе позволить подобную роскошь, не говоря уж о моральном аспекте этой истории? Кремль демонстрирует: руководство России совершенно не разборчиво в своих политических связях. Партия власти вступает в союз с наследниками партии, которую основали, скажем корректно, в том числе, бывшие нацисты. И это притом что в России – культ Великой Победы!..

Анатолий Канюков, петербургский политик, социал-демократ

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