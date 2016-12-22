Как отмечают бывшие и нынешние советники Белого дома по кибербезопасности, правительство США потратило более десяти лет на подготовку ответов на хакерские атаки со стороны иностранного государства, но не имело четкой стратегии, когда Россия начала кампанию по дезинформации в интернете накануне выборов в США.

Об этом пишет обозреватель Джозеф Мэнн в статье, опубликованной на сайте информационного агентства Reuters.

По словам советников и экспертов в сфере разведки, в последние годы разведывательные агентства США отслеживали скоординированное применение Россией хакерских атак и дезинформации в Украине и других странах, но регулярного диалога о рисках пропаганды для США в высших эшелонах правительства практически не велось.

Один бывший сотрудник Белого дома предупредил, что любые попытки правительства США противодействовать потоку дезинформации, идущему при поддержке иностранных государств, встретят большие политические, правовые и этические препятствия.

«Пришлось бы вести массовое наблюдение и ограничивать свободу, а это цена, с которой мы не готовы согласиться, ‒ заявил этот бывший чиновник, который выступал на условиях анонимности. ‒ Россия может контролировать распространение информации способами, которыми мы не можем».

Нужно выступать с публичными заявлениями, иначе это приведет к теориям заговора

​Клинтон Ваттс, консультант по безопасности, бывший агент ФБР и научный сотрудник некоммерческого Института внешнеполитических исследований, говорит, что в правительстве США больше нет такой структуры, как Информационное агентство США (US Information Agency), которое действовало в годы «холодной войны» и занималось контрпропагандой. По его словам, большинство крупных российских пропагандистских кампаний в США и Европе начинались в СМИ, финансируемых российским правительством, таких как телеканал RT или информагентство Sputnik, после чего усиливались через Twitter и другие каналы. Ваттс считает, что правительству США необходимо срочно создать возможности для отслеживания того, что происходит в интернете и развенчания ложной информации.

«Эти две вещи нужно сделать немедленно, ‒ говорит Ваттс. ‒ Нужно выступать с публичными заявлениями, иначе это приведет к теориям заговора».

Законопроект о бюджетных расходах Пентагона, принятый ранее в этом месяце, призывает Госдепартамент США создать «Центр глобального взаимодействия», который возьмет на себя часть этой работы, но аналогичные усилия по противодействию менее сложной пропагандистской системе «Исламского государства» не достигли намеченных целей.

У них есть телеканал RT, а мы знаем только как отправить куда-то авианосную ударную группу

Эксперт по кибербезопасности в Центре стратегических и международных исследований Джеймс Льюис, ранее работавший в Госдепартаменте и Министерстве торговли, а также в вооруженных силах США, говорит, что Вашингтон должен выйти за рамки устаревших идей распространения влияния, если американские власти хотят догнать Россию.

«У них есть телеканал RT, а мы знаем только как отправить куда-то авианосную ударную группу, ‒ говорит Льюис. ‒ Здесь мы и застрянем, если не поймем, как работать в этой ситуации».

Ваттс говорит, что он отслеживает десятки тысяч пророссийских аккаунтов в Twitter с 2014 года. По его словам, многие эффективные сюжеты играли на страхах войны или других бедствий или распространяли идею о коррумпированности западных политиков, СМИ и других элит.

Он и другие отмечают, что деятельность информагентства Sputnik показывает масштаб российских усилий.

Запущенный два года назад как преемник официального российского информагентства и радиосети, Sputnik не просто повторяет политическую позицию Кремля, считают эксперты. Он идет дальше и нанимает посторонних специалистов с опытом работы в социальных сетях, включая американцев как левого, так и правого толка, критически настроенных к политике США.

Джо Фионда ‒ участник протестного движения «Захвати» (Occupy), который некоторое время работал на Sputnik в 2015 году, – говорит, что публикации и работа агентства в социальных сетях была направлена на восхваление союзников российского президента Владимира Путина, таких как Сирия, и сосредоточение внимания на негативных новостях из США, включая неправомерное поведение сотрудников полиции.