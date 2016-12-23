Севастополь. Пензенское нашествие

Специально для Крым.Реалии

С недавнего времени в аннексированном Севастополе начали активно работать компании из Пензы и Пензенской области. А у назначенного Кремлем исполняющего обязанности губернатора Дмитрия Овсянникова появились два заместителя из этой же области. Как говорит одиозный российский пропагандист: «Совпадение? Не думаю».

Как и положено, по российскому законодательству, команду заместителей и руководителей департаментов Дмитрий Овсянников подбирал сам. И, безусловно, появление в ней сразу двух чиновников из одного региона далеко не случайно.

Заместитель губернатора Севастополя Вячеслав Гладков, который занимал пост мэра города Заречный Пензенской области, в Севастополе отвечает за общественную коммуникацию, взаимодействие с городским сообществом и курирует три департамента общественной коммуникации.

Причина, по которой мэр Гладков покинул теплое место и «подался на юга», вполне понятна. Заречный – город закрытый. В начале 1960-х годов здесь было создано предприятие, осуществляющее сборку ядерных боеприпасов, а сам город назывался закрытой зоной Пенза-19. До сей поры соблюдается особый пропускной режим, предусмотренный статусом закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО), а на российской трассе М5 отсутствует указатель поворота на въезд в город.

Вместе с тем известно, что Минэкономразвития России подготовило проекты указов российского президента об упразднении шести ЗАТО. Речь идет о городах Северск Томской области, Зеленогорск Красноярского края, Новоуральск Свердловской области, Заречный Пензенской области, поселках Звездный Пермского края, Локомотивный Челябинской области.

Вопрос с моим назначением в Севастополь решался между двумя губернаторами Иваном Александровичем Белозерцевым и Дмитрием Владимировичем Овсянниковым

Кресло главы администрации ЗАТО зашаталось под Гладковым, и вот он уже в городе-герое. Неизвестно, пересекались ли пути Вячеслава Гладкова и Дмитрия Овсянникова. Возможно, его кандидатуру посоветовал новоназначенному губернатору Юрий Кривов, ранее занимавший должность заместителя главы правительства Пензенской области. Теперь Кривов на посту вице-губернатора курирует всю социальную сферу города. В интервью пензенским СМИ Кривов рассказывал, что с Овсянниковым «знаком с осени 2009 года, когда мы вместе с другими коллегами участвовали в игре по стратегированию развития города Заречного. Дмитрий Владимирович тогда принимал участие как приглашенный внешний эксперт. Вопрос с моим назначением в Севастополь решался между двумя губернаторами Иваном Александровичем Белозерцевым и Дмитрием Владимировичем Овсянниковым. Понятно, что и без моего мнения решение не было бы принято. Вот, в таком треугольнике мы договорились о том, что здесь я сегодня буду нужнее».

Нужнее или нет, но, по информации крымских СМИ, всего через 4 месяца пребывания в новой должности Юрий Кривов подал в отставку с поста заместителя врио губернатора Севастополя. С 1 января наступающего 2017 года Юрий Иванович возвращается в родной город Пензу и намерен вновь трудиться на посту заместителя правительства Пензенской области. Скоропостижному бегству чиновника предшествовал скандал, связанный с неоплатой проживания в пансионате «Изумруд» ГУПСа «Пансионаты Севастополя». Впрочем, как заявляют в расследовании журналисты, сам губернатор также счета не оплатил, хотя покидать в связи с этим Севастополь не собирается.

Останется ли работать в городе-герое Вячеслав Гладков, пока неизвестно, но пензенский бизнес в Крым уже потянулся. И кто-то должен представлять на полуострове его интересы.

Пензенско-крымский бизнес

То, что пензенские компании раньше в Крыму бизнес не вели – факт очевидный. Как и то, что теперь они начали активно внедряться в экономику полуострова, выигрывая тендеры на освоение бюджетных средств.

Например, почти 99% новогодних елок в нынешнем году в Крым завезли из Пензы, за 1500 километров, так как добыча крымской сосны запрещена.

Между тем, жители Симферополя не торопятся покупать новогодние ели, так как есть подтвержденные случаи, когда хвойные деревья осыпались, простояв в помещении всего несколько дней. Об этом 20 декабря сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Многие продавцы заверяют, что их товара эта проблема не касается. Потенциальные покупатели откладывают покупку елей на последние дни декабря.

По словам продавцов, самая бюджетная елка обойдется в 500 рублей за один метр, а самая дорогая – 1000-1200 рублей.

Впрочем, елки – это так, цветочки. Российское правительство Севастополя заключило госконтракт с ООО «Гражданпроект» на проектирование реконструкции стадиона «Горняк» в Балаклаве.

«Были отправлены коммерческие предложения шести проектным организациям, откликнулись пять. Выиграло ООО «Гражданпроект» из Пензы», – сказал начальник управления по делам молодежи и спорта Валерий Чалый.

Цена контракта – 18 миллионов рублей, и действует он до 31 июля 2017 года.

В Севастополе воронежская фирма известна тем, что еще с 2014 года получает щедрые подряды от городских чиновников на подготовку проектно-строительной документации

Есть и другие тендеры, которые выиграли пензенские компании. Честно ли они проходили – это вопрос правоохранительных органов.

Стоит отметить, что местные издания ранее уже обращали внимание на то, как компания из Воронежа странным образом выигрывает тендеры хотя требует за свои услуги больше денег, чем ее конкуренты, а профиль ее, мягко говоря, не соответствует заявленным работам. Основной целью деятельности компании является «розничная торговля, ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования», а также «розничная торговля в неспециализированных магазинах». Однако, в Севастополе воронежская фирма известна тем, что еще с 2014 года получает щедрые подряды от городских чиновников на подготовку проектно-строительной документации.

Может стоит поискать, кто в правительстве Севастополя имеет воронежские корни? А заодно и выяснить, почему «бюджетный рынок» Севастополя заполонили компании из Удмуртии, Самары, Пензы и других весьма дальних уголков России.

Геннадий Кравченко, крымский обозреватель

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