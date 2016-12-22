Расследование: Россия массированно обстреливала территорию Украины

Российские войска намеренно обстреливали восточную часть Украины в первые месяцы конфликта, сказано в новом отчете Bellingcat — группы исследователей по открытым источникам.

Доклад под названием "Необъявленная война Путина" группа опубликовала 21 декабря.

Они утверждают, что артобстрелы были направлены на то, чтобы остановить попытки армии Украины отбить контролируемые сепаратистами территории. Атаки продолжались все лето 2014 года.

"Наши данные свидетельствуют о том, что российские военные систематически пытались уничтожить украинские правительственные войска вдоль границ Луганской и Донецкой областей в 2014 году. По большому счету, это было актом войны России против Украины", – говорит Шон Кейс, один исследователей, составлявших отчет.

Этот доклад впервые детально разбирает масштабы приграничных обстрелов, направленных в сторону Луганского и Донецкого регионов летом 2014 года. Все они показаны на интерактивной карте. Судя по общему количеству воронок, в течение 2014 года российские военные выпустили тысячи артиллерийских снарядов по территории Украины.

Американские и украинские чиновники не раз обвиняли Москву в использовании артиллерии и пусковых установок, расположенных на территории России, против украинских военных на начальных стадиях конфликта, однако публично не предоставляли никаких деталей о масштабах подобных операций.

Российские войска обстреливали позиции украинских военных вдоль восточной границы, пытаясь отрезать поток поставок из России в поддержку сепаратистам внутри Украины

Группа утверждает, что нашли доказательства минимум 149 случаям, когда российские военные открывали огонь по позициям украинской армии на территории Украины в период с июля по сентябрь 2014 года. Исследователям удалось это установить с помощью изображений со спутников Google Earth, а также других открытых источников.

Российские войска обстреливали позиции украинских военных вдоль восточной границы, которые они заняли в июне, пытаясь отрезать поток поставок из России в поддержку сепаратистам внутри Украины. В некоторых случаях Bellingcat нашли доказательства массированных обстрелов со стороны России.

"Некоторые из украинских лагерей, как позже выяснилось, обстреляны сотнями артиллерийских снарядов в очень короткий промежуток времени," – говорит Кейс.

"Например, на спутниковых снимках от 16 июля видно, что лагерь, расположенный к югу от города Бирюково, недалеко от КПП Должанский, буквально покрыт сотнями кратеров от артобстрелов, каждый по крайней мере, несколько метров в ширину. К тому же, кажется, в просто-напросто разгромили позиции украинских [военных]".

Он говорит, что в этом случае, исследователи отследили огонь российских реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град", расположенных в нескольких километрах от лагеря.

"Там находилось 10 пусковых установок, которые могут выстрелить 40 ракетами одновременно. Мы считаем, что они открыли по украинским военным огонь либо одновременно, либо через очень короткий промежуток времени. Мы считаем, что здесь и во многих других случаях намерение российских военных в том, чтобы полностью уничтожить эти украинские лагеря и вытеснить их из участия в конфликте", – говорит представитель группы.

Российские военные использовали установки и артиллерию расположенные в основном на территории России, но в некоторых случаях внутри самой Украины

Для того, чтобы доказать причастность определенных российских подразделений к обстрелам, исследователи искали воронки и следы запусков и гаубиц, оставленные пусковыми установками на земле.

По данным исследователей, российские военные использовали установки и артиллерию расположенные в основном на территории России, но в некоторых случаях внутри самой Украины.

Вдобавок к 149 обнаруженным позициям, исследователи нашли еще 130 предполагаемых позиций, с которых российские военные могли вести артобстрелы. В этих местах они заметили концентрацию следов от гаубиц и пусковых установок, направленных в сторону украинских позиций, но очевидных воронок от выстрелов обнаружено не было.

Исследователи настаивают, что огонь российские военные открывали осознанно. Таким образом пытаясь помочь сепаратистам.

"Наши данные свидетельствуют о том, что нельзя сказать, что этот огонь артиллерии был открыт российскими командирами по ошибке или что это действия отдельных командиров, стрелявших через границу", – говорит Кейс.

Об артобстрелах впервые сообщил официальный Киев летом 2014, свидетельства которых позже подтвердили спутниковыми снимками НАТО в этом же году.