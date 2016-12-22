Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов получил нового заместителя – девятого по счету. 22 декабря крымским вице-премьером был избран российский чиновник Павел Королев. До этого он был заместителем министра экономразвития России Алексея Улюкаева, которого недавно арестовали по подозрению в вымогательстве крупной суммы денег. Корреспондент Крым.Реалии выяснял, почему Королев был назначен новым вице-премьером, и зачем Аксенову столько заместителей.

О появлении нового вице-премьера в российском правительстве Крыма стало известно 20 ноября. Назначение на этот пост экс-замминистра экономразвития России Павла Королева анонсировал сам Сергей Аксенов.

«Мной будет вынесено на рассмотрение Госсовета в четверг (22 декабря) предложение о назначении заместителем председателя правительства Крыма Королева Павла Эдуардовича. Он будет курировать блок земельных и имущественных отношений, а также работу подразделений Росреестра. Мы считаем, что Павел Эдуардович поможет сформировать правильный подход с учетом его большого опыта работы в российских министерствах и ведомствах», – процитировало Аксенова агентство ​«Крыминформ»​.

Парламент Крыма, подконтрольный России, проголосовал за назначение Королева 22 декабря. Выступая перед депутатами, новоиспеченный вице-премьер выразил надежду на то, что его работа на полуострове «будет плодотворной и эффективной».

«Полагаю, что наша совместная работа с другими органами исполнительной власти, с федеральными органами, с профильными комитетами Государственной Думы, Совета Федерации, будет также на пользу Крыму. Буду стараться оправдать ваши поддержку и доверие», – сказал Королев в своем выступлении.

Чем известен Королев

С предыдущего места работы – Министерства экономического развития России – Павел Королев был уволен 15 декабря. В приказе российского премьера Дмитрия Медведева говорится, что причиной его отставки является переход на новую работу.

Королев – коренной москвич, ему 56 лет. В его биографии, находящейся в публичном доступе, сказано, что с 1996 по 2002 годы он жил в Германии, где возглавлял представительство Академии экономических наук и предпринимательской деятельности России. С 2002 по 2012 год Королев занимал разные должности в мэрии Москвы, Министерстве транспорта России, правительстве, фонде «Сколково», а также администрации Свердловской области.

Летом 2012 года он становится заместителем министра экономразвития России Алексея Улюкаева. На этом посту Королев занимался, в том числе, вопросами, связанными с интеграцией Крыма в российскую экономику. Так, например, 30 мая 2014 года Королев вместе с Аксеновым открывал в Симферополе Центр регистрации прав собственности на недвижимое имущество в системе Росреестра.

15 ноября 2016 года непосредственного начальника Павла Королева – Алексея Улюкаева арестовали и обвинили в вымогательстве двух миллионов долларов у представителя компании «Роснефть». 30 ноября был назначен новый министр экономразвития – Максим Орешкин. И спустя две недели Королев становится крымским вице-премьером.

Когда замов у Аксенова стало восемь, он сказал, что больше ему и не надо, но уже спустя несколько месяцев у него появился еще один заместитель

У Сергея Аксенова это девятый зам. В январе их у него было восемь, но в течении года состав его заместителей претерпел значительные изменения. Вначале подконтрольный Москве парламент Крыма отправил в отставку замглавы правительства Евгению Бавыкину и вместо нее назначил сразу двоих вице-премьеров: выходца из Макеевки Валерия Нахлупина и севастопольца Олега Казурина. В августе в отставку ушел еще один зам Аксенова – бизнесмен Николай Янаки, и на его место назначили экс-главу Первомайской РГА Юрия Гоцанюка. В сентябре пост первого вице-премьера покинул Михаил Шеремет – правая рука Сергея Аксенова. Он, как и другой вице-премьер Руслан Бальбек, был избран депутатом Госдумы. Вместо них новым заместителем главы правительства Крыма назначили российского военного чиновника Игоря Михайличенко, и замов Аксенова снова стало восемь. Сам фактический глава Крыма тогда сказал, что больше ему и не надо, но уже спустя несколько месяцев у него появился еще один заместитель.

Как Кремль двух зайцев убил

По мнению крымского политолога Дмитрия Омельчука, появление в правительстве Крыма россиянина Павла Королева – это показатель того, что Кремль хочет укрепить своими людьми управление полуостровом и ослабить влияние местных чиновников.

Перевод в Крым можно считать, скажем, очень почетной ссылкой

«Еще надо искать причину в том,почему это человек из Минэкономразвития. После известных событий там будут расчищать площадку для других людей. А перевод в Крым можно считать, скажем, очень почетной ссылкой. Почетной, но ссылкой», – считает политолог.

Похожую оценку назначению Королева, только в более жестких выражениях, дал ветеран крымской политики Леонид Грач, который сегодня возглавляет крымское отделение партии «Коммунисты России».

С одной стороны – это расчистка «улюкаевщины», с другой стороны – полное ограничение «аксеновщины»

«С одной стороны – это расчистка «улюкаевщины», потому что Королев был одним из основных замов Улюкаева. Это способ его как бы красиво сплавить на периферию. А с другой стороны, и это главное, что перевесило в этом решении – то, что идет полное ограничение «аксеновщины». Не с точки зрения того, что будет меньше коррупции, будет больше порядка. А с точки зрения того, чтобы отобрать у него все возможности влиять своими коррупционными, считай, криминальными методами на все экономические и земельные дела в Крыму», – считает Грач.

По его мнению, вначале Аксенову не удалось сохранить пост первого вице-премьера за своим другом Михаилом Шереметом, а потом – добиться назначения на этот пост другого близкого «кадра» – Виталия Нахлупина. И теперь, по мнению политика, самая денежная сфера – земля и госимущество – попадет под контроль Павла Королева, на которого Аксенов не имеет влияния.

Грач считает, что, в связи с этим, Крым ожидает очередной передел собственности, но уже не в пользу местных чиновников, а в интересах российских чиновников и бизнесменов.