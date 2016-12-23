Казаки-разбойники в Крыму

В начале недели на российских пропагандистских сайтах появилась тревожная информация об увеличении Крымским казачьим союзом своих рядов. При этом сами крымчане отмечают: в случае увеличения доморощенного крымского «казачества» репрессии против коренного народа Крыма и инакомыслящих могут усилиться.

«В Крыму никогда не существовало традиционного казачества, но время от времени о казаках приходилось слышать, причем по большей части с негативной стороны. В более старых исторических повествованиях, к примеру, встречалась информация о том, как они совершали набеги на крымские земли. В новейшей истории Крыма, к сожалению, о казаках и казачестве также можно сказать больше негативного, чем позитивного», – рассказывает в интервью Крым.Реалии председатель Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.

По его словам, казачество сегодня представляет собой военизированную организацию, которая периодически пытается присвоить себе функции охраны общественного порядка, а порой используется и для нагнетания межнационального противостояния, в котором часто оказывается инициатором конфликтных ситуаций.

Вандализм на кладбищах, рейдерский захват зданий и даже убийства людей остаются на их совести

«Представители различных казачьих организаций в разное время были участниками конфликтов как с крымскими татарами, так и гражданами других национальностей. Некоторые из них открыто противодействовали выделению земли для возвращающихся из мест депортации крымских татар, принимали участие в погромах временных строений на «Полянах протеста». Вандализм на кладбищах, рейдерский захват зданий и сооружений и даже убийства людей так и остаются на их совести», – сообщает Заир Смедляев.

Крымские татары отмечают: в «лихие 90-е» многие представители бандформирований решили уйти от наказания, поменяв малиновые пиджаки на галифе с лампасами.

«Когда же их пытались заставить отвечать за совершенные злодеяния, они поднимали шум о якобы ущемлении их прав «украинским фашистами». Зачастую уходить от наказания таким «казакам» помогали пророссийски настроенные работники правоохранительных органов и правосудия, которые позже, массово изменив присяге, перешли на работу в аналогичные органы другого государства», – рассказывает Смедляев.

Заиру вторит и другой крымский татарин, Джемиль Сидеман, на данный момент проживающий в США.

Так называемое «казачество» в Крыму состоит из бандитов девяностых

«Так называемое «казачество» в Крыму состоит из бандитов девяностых, которых на полуострове было огромное количество. В основном это потомки вертухаев, энкавэдэшников, детей бывших партийных бонз, которые ехали под конец жизни в Крым и получали там бесплатное жилье. Часть из них – это потомки вышедших на пенсию офицеров армии, флота, спецслужб, да и просто потомство воров в законе, которые тоже переселялись в Крым. В девяностые они открыто занимались бандитизмом в сотрудничестве с милицией, судьями, прокуратурой и даже с СБУ. Затем, как только Путин стал президентом России, всех оставшихся в живых бандитов переодели в казачью форму, посадили всей семьей на бюджетное финансирование, дали оружие и транспорт. Атаманов к ним чаще всего привозили с материка, и многие из них не скрывали того, что они – ФСБшники. При этом они работали на Россию еще «при Украине», и после аннексии Крыма все, как один, присягнули Кремлю», – поясняет он.

Заир Смедляев подтверждает: так называемое «казачество» всегда выполняло задания Москвы, и еще до войны стало активным соучастником многих антиукраинских провокаций, включая пикет 26 февраля 2014 года у стен Верховной Рады Крыма.

«Затем некоторые из этих организаций трансформировались в так называемую «народную самооборону Крыма», которую позже назвали «народным ополчением». Оно финансировалось за счет бюджета республики Крым и поборов с предпринимателей, и было причастно к похищениям и убийствам людей. Именно они в марте 2014-го вывозили с Центральной площади Симферополя Решата Аметова, который позже был найден мертвым, со следами зверских пыток. Члены этих формирований участвовали в рейдерских захватах банков и других объектов предпринимательской деятельности на территории Крыма. При этом со стороны руководства Крыма даже наблюдались попытки законодательного разрешения совершения ими преступлений в течении нескольких месяцев с их последующей декриминализацией», – рассказывает Заир.

Вполне возможно, что казачьи ряды увеличивают именно для того, чтобы уйти от наказания

В самом деле, если зайти на один из «казачьих» сайтов, можно увидеть, что членов новоявленных общин постоянно привлекают к охране общественного порядка то при проведении культурно-массовых мероприятий, то во время выборов, а в некоторых районах даже создают специальные казачьи патрули, целью которых официально является предупреждение и выявление преступлений. Таким образом, военизированным отрядам с сомнительной репутацией напрямую делигируются функции правоохранительных органов. При этом, по словам крымских татар, преступления, совершенные самими «казаками», никто не стремится расследовать.

«Понимая, что за все преступные действия «самообороны», в том числе и незаконное ее финансирование, рано или поздно придется нести уголовную ответственность, ее участники сейчас активно «заметают следы», организуя перетекание от одной организации в другую. Вполне возможно, что они в очередной раз поднимают вопрос об увеличении казачьих рядов именно для того, чтобы уйти от наказания», – предполагает Заир Смедляев.