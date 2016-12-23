«Оккупация Крыма – это проблема всего мира»

Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

«Посол Украины спрашивает Сербию: Почему вы это делаете?», – передает сербский портал В92.

«Посол Украины в Белграде Александр Александрович говорит, что голосование Сербии против резолюции ООН по Крыму «может вернуться бумерангом». «Есть английское выражение – «стрелять себе в ногу». Я считаю, что это именно то, что Сербия сделала таким голосованием, потому что в какой-то момент в будущем такое решение может вернуться бумерангом в ваших усилиях удержать Косово. Я не понимаю, почему вы делаете это», – сказал Александрович белградской газете Blic. Он сказал, что «пытался получить объяснения от правительства Сербии о том, почему Сербия проголосовала против резолюции, но не удалось».

Сербия была в числе стран, которые ранее на этой неделе проголосовали против проекта, представленного на Генеральной Ассамблее ООН Киевом, который в итоге был принят, призывая к «международному мониторингу ситуации в области прав человека в Крыму».

«Крым готовит Украине ответные обвинения в ООН», – сообщает вьетнамское издание An ninh Thủ đô.

«Правительство оккупированного Россией Крыма заявило, что готово представить проект резолюции о положении в области нарушений прав человека в Украине на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ГА ООН). Ранее ООН приняла резолюцию, призывающую к международному мониторингу ситуации нарушений прав человека в Крыму. Поэтому новые шаги со стороны крымских властей предусматривают ответные меры для Киева.

«К нам поступают по различным каналам просьбы от украинцев обратиться в ООН по вопросу вопиющего нарушения прав человека в их стране», – заявил член правительства Крыма Заур Смирнов. По словам чиновника, многие люди в Украине не могут обратиться в ООН, потому что «боятся, так как в Украине подавляется на корню любая свобода, инакомыслие».

«Джемилев: оккупация Крыма это проблема всего мира, а не только Украины», – передает турецкое издание Yeni Haber.

«Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев подчеркнул важность окончательного решения Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, принятого в отношении прав человека в Крыму и Севастополе. Россия в ООН выступает против решения, поскольку, указал Джемилев, «одним из самых важных вопросов для нас является продолжение экономических санкций против России. Санкции вводятся на основании этих решений. Признание ООН россиян оккупантами и агрессорам, занявшими территории, где они совершили преступление – это демонстрация уважения прав человека», – сказал он.

Джемилев считает, что Крым, безусловно, освободится от оккупации. «Эта проблема является не только проблемой Украины, она является проблемой мира. По-прежнему совершаются преступления против международного права, хотя в это время весь мир находится в опасности. Если мир будет закрывать глаза на этот курс захвата чей-либо территории, то нужно готовиться к третьей мировой войне», – сказал он».

«Россия приближается к цели «легитимизации суверенитета» над Крымом?» – спрашивает вьетнамское издание Báo Đất Việt.

«Министерство финансов США приняло решение расширить санкции против России из-за ситуации в Украине. Эти новые санкции связаны со структурным и правовым статусом российских физических лиц, влияющих на изменение ситуации в Украине. Также на прошлой неделе Европейский Союз продолжил действие санкций в отношении России до 31 июля 2017 года. До этих мер по расширению и обновлению санкций США и Европейского Союза российское руководство уверенно чувствовало «почву под ногами», даже эксперты полагали, что международное сообщество в ближайшее время сообщит об урегулировании вопроса признания Крыма территорией России.

Тем не менее, эксперты отметили как неоспоримый факт, что в 2014 году 100 стран проголосовали за суверенитет Украины над Крымом на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, и только 11 стран голосовали против. Но в этот раз в пользу резолюции Украины были только 70 стран, в то время как число голосов против значительно увеличилось до 26 голосов, остальные 77 стран воздержались. Одной из очевидных тенденций является то, что количество голосов в пользу Киева уменьшилось на 30, в то время как увеличилось количества голосов против. Если сама по себе эта тенденция, что поддержавшие Украину страны переходят к воздержавшимся, а другие страны неохотно голосуют против России, сохранится и далее, Россия, безусловно, выиграет».

«Вундеркинд» Крыма – шахматный гроссмейстер Карякин любит Россию», – сообщает немецкий журнал Еurope Оnline Мagazine.

«Карякин родился в столице Крыма Симферополе 12 января 1990 года, на полуострове в Черное море, принадлежащем Украине. Подающий надежды шахматный талант носил много лет титул от имени бывшей советской республики. Но из-за карьеры в 2009 году он принял гражданство России и переехал в Москву. Превращение Карякина из украинцев в россиянина выглядит как естественный шаг. «Я всегда чувствовал себя русским, я с трудом могу говорить на украинском языке» – говорит он. Так что гению не неудобно, что его родина с 2014 года принадлежит России. «Я не знаю никого в Крыму, кто проголосовал против союза (с Россией)», – говорит он. «Я обеими руками за него». После критики аннексии как нарушения международного права Карякин показался в футболке с кремлевским лидером Владимиром Путиным и патриотическими лозунгами».