Специально для Крым.Реалии

Российский президент Владимир Путина в ходе итоговой пресс-конференции назвал энергоснабжение аннексированного Крыма одной из проблем, которая якобы с успехом решается. Кремлевский лидер в очередной раз солгал. Ведь еще весной текущего года в ходе запуска последней линии энергомоста он заверил, что теперь полуостров будет получать энергию в необходимом объеме и даже с некоторым излишком. На самом деле, Крым постигло энергетическое истощение. Хваленый энергомост и газопровод с Кубани не могут обеспечить потребности региона в достаточном объеме.

Отвечая на вопрос журналистов, Путин заявил, что в ближайшие дни начнутся поставки российского газа на полуостров. «Черноморнефтегаз» закончил работу по присоединению крымской газотранспортной системы. В ближайшие два-три дня начнется подача газа в Крым. После того, как «придет» газ – начнется строительство двух электростанций», – рассказал президент. По его словам, после запуска станций, в республике появится избыточное количество электроэнергии, и ее перенаправят на развитие промышленности и инфраструктуры полуострова.

Стоит напомнить, что российский президент обещал крымчанам ранее. Итак, в мае текущего года в ходе запуска последней «ветки» энергомоста Путин заверил, что проблемы республики практически решены. «В общей сложности более 800 мегаватт электроэнергии пойдет по энергомосту в Крым. С учетом собственной генерации этого достаточно для нормальной работы и даже немножко больше, чем требуется в регулярном режиме», – заявил российский лидер.

Теперь выяснилось, что крымчане в очередной раз должны «немного потерпеть»

Теперь выяснилось, что крымчане в очередной раз должны «немного потерпеть», пока не возведут дополнительные ТЭЦ. Велика вероятность того, что новые станции повторят судьбу энергомоста: объекты как бы построят, чиновники отчитаются перед московскими начальством, но жители полуострова периодически будут сидеть без света. Тоже самое касается хваленного газопровода с Кубани.

К сожалению, крымчанам придется смириться, что республика, прозябая в «родной гавани», постоянно будет страдать от нехватки энергии. Все кремлевские проекты по обеспечению территории выглядят эффективными только в телевизоре. Еще летом мы прогнозировали, что в холодную пору Крыму грозит энергетическое истощение. Зима для республиканских «властей», как всегда, началась «внезапно». Из-за наступивших холодов, полуостров испытывает серьезные транспортные проблемы и дефицит газа. Как следствие, крупные промышленные предприятия региона оказались на грани остановки.

Например, «Крымский содовый завод» из-за нехватки газа и проблем с доставкой грузов по железной дороге работает на 25% мощности. Гендиректор предприятия Владислав Шмельков пожаловался, что запасов сырья осталось примерно на сутки. РЖД ограничили выпуск вагонов в сторону Крыма, а «власти» ввели ограничение на потребление газа. Предприятие перешло на мазут, но он вскоре закончился. Генеральный директор пожаловался, что из-за проблем с железной дорогой возникли перебои с отправкой продукции заказчикам. Якобы содовый завод недополучил около 150 миллионов рублей.

На грани приостановки оказался и Бахчисарайский цементный завод. Предприятие ограничило выпуск продукции. Из-за холодов упало давление газа. У администрации нет возможности обеспечить завод углем. Закупленное топливо «застряло» из-за перебоев в работе паромной переправы.

На публику торжественно запустили несколько «веток», отрапортовали в СМИ о «энергетической независимости» от Украины, но со всех уголков Крыма поступают сообщения о проблемах с электричеством

Ирония ситуации в том, что «министр» топлива и энергетики Крыма Светлана Бородулина на днях заявила о завершении строительства газопровода «Кубань-Крым». Несмотря на бравурные отчеты чиновников, неизвестно, когда именно он заработает на полную мощь. Есть риск, что его постигнет печальная участь энергомоста. На публику торжественно запустили несколько «веток», отрапортовали в СМИ о «энергетической независимости» от Украины, но со всех уголков Крыма поступают сообщения о проблемах с электричеством.

Республиканские чиновники пытаются юлить и сами себе противоречат. «Министр» Бородулина, например, заверила, что в новогоднюю ночь проблем со светом быть не должно, если администрации городов ограничат уличную рекламу и иллюминацию, а жители негазифицированных поселков будут отапливаться только углем и дровами.

Энергетическое истощение спровоцировано российской аннексией Крыма, когда полуостров буквально оторвали от украинского материка

Некоторые крымчане, не взирая на тотальную пропаганду, понимают, что причина заключается не только в технических проблемах. Энергетическое истощение спровоцировано российской аннексией Крыма, когда полуостров буквально оторвали от украинского материка. Годами выстроенные энергетические и логистические цепочки оказались разрушены, а найти им полноценную замену оккупанты не могут, так как законы физики отменить нельзя.

Республиканские и федеральные чиновники во главе с Владимиром Путиным при этом занимаются любимым делом – враньем. По заверениям региональной «власти», пропускная способность газопровода с Кубани должна составить 4 миллиарда кубометров в год. Министр энергетики Александр Новак заявил, что планируемый объем должен составить 2,2 миллиарда «кубов», большую часть из которых направят на ТЭЦ. Сколько на самом деле «голубого топлива» зайдет в Крым со стороны российского материка, не сообщается.

Но если послушать первого заместителя председателя комитета Госдумы по энергетике Сергея Есякова, газопровод нужен для того, чтобы выкачивать (!) газ с полуострова. По его информации добыча в Крыму составляет 2 миллиарда кубометров в год. «В ближайшее время доля добычи газа на территории Крыма и на море возрастет до 4,5-5 миллиардов кубометров. Это на сто процентов закроет потребность Крыма в природном газе, даже с учетом того, что в ближайшие два года в Крыму будут построены две крупные электростанции по 470 МВт. Я думаю, даже будет небольшой излишек газа, который вполне возможно будет поставляться в сторону Краснодара», – оптимистично заявил Есяков.

Вранье от первого до последнего слова. У руководства «Черноморнефтегаза» информация иная. За первые семь месяцев текущего года они отчитались о добыче в объеме около 1 миллиарда кубометров. Показатели за год публиковать не стали, ограничившись указанием процентов по выполнению плана. Если бы предприятие во втором полугодии добыло еще около 1 миллиарда «кубов», то об этом бы обязательно сообщили. Скромное молчание указывает, что добыча у «Черноморнефтегаза» катастрофически упала. И этому есть простое объяснение: санкции не позволяют обслуживать украденное у Украины оборудование и проводить разведочные работы. Предприятию не с чего наращивать добычу до 5 миллиардов кубометров газа в год.

Итоги неутешительные. Хваленый энергомост не выдержал испытания холодами, реальные объемы поставок газа с Кубани неизвестны, дополнительные ТЭЦ не построены, украденный «Черноморнефтегаз» физически не может нарастить добычу. Владимир Путин может сколько угодно врать по поводу обеспечения территории энергией, но крымчанам от этого не станет теплее.

Сергей Стельмах, политический обозреватель

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