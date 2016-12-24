В ходе своей ежегодной пресс-конференции президент России неоднократно затрагивал тему Крыма. В социальных сетях считают, что Владимиру Путину так и не задали по-настоящему злободневных вопросов.

Назначенному Москвой главе Крыма Сергею Аксенову пресс-конференция, конечно, понравилась. Да иначе и быть не могло. Правда, оптимизм Аксенова разделяют не все.

Елена Щербакова

Восстанавливайте предприятия, открывайте рабочие места, люди перестанут пить, начнут работать, платить налоги, появится смысл жизни. А пока пьют "Боярышник для ванн" и отдают богу душу.

Елена Котелевич

К сожалению большая часть предприятий которые зашли в крым промониторили до это зп по Крыму и получая сверх доходы от реализации своего товара они платят зп ниже чем на материке в своих филиалах , взять обычный Ашан - по прибыли крымский Ашан в первых рядах среди своей сети -зп кассира -25 т р , в Москве кассир получает 50 т р . Но зп повышать здесь не будут тк они знают - никто увольняется не будет тк такая зп по Крыму , а то и меньше

Elena Starkova

Мне понравилось, "в России безработица 5% (или около того, не помню точно), а в Крыму еще меньше" абзац. только откуда вдруг рабочие места в крыму появились в межсезонье?? Тут половина без работы сидит. "средняя з/пл по стране в 35 тыщ" очень понравилась. Ну вот зачем такое говорить??

Екатерина Петухова

меня это тоже обескуражило. про зп в Крыму 24 тысячи..... надо это сказать ялтинским сотрудникам "Крымтелекома", у которых зп 5-8 тысяч.... не представляю, как люди живут

Elena Starkova

Медсестры 8-10, нянечки вообще 6-7 в больнице местной. И я не представляю.

Да не надо в крым ходить, в россии нет средней зарплаты в 35. Достаточно за 100 км отъехатл от москвы и мы увидим "шикарную" по мнению людей зарплату в 20 тыщ, а среднюю в 12-15.

Но зря он называет такие цифры, и зря он говорит, что безработицы в крыму нет, после повальной при украине. Злит только народ и вызывает раздражение и недоумение, как же далеко он от реального положения вещей(((

Журналист из Крыма задал российскому президенту вопрос о том, как лучше назвать строящийся мост через Керченский пролив. Некоторые комментаторы считают, что на полуострове есть и более злободневные проблемы. Завязалась дискуссия.

Дмитрий Джигалов

У Крыма масса вопросов которые не дадут озвучить, что дали слово хорошо, но Крыму перемены нужны как воздух

Геннадий Лисов

Президент , на вопрос крымского журналиста , по существу не ответил . Особенно порадовали приведенные цифры о зарплатах , безработице и росте производства ... Впечатление , что о происходящем в Крыму , глава государства не знает ничего .

Kristina Potupchik

...чем больше в прессе жалоб на то, что "гайки закручивают", тем более беззубыми становятся вопросы на пресс-конференциях. Сразу два журналиста, из Крыма и из Калининграда по очереди задали вопрос о том, как назвать керченский мост. Зачем? Зачем??? Да хоть мостом Кадырова назовите, лишь бы достроили. Какое это имеет отношение к ежедневным российским новостям?

Отвечая на вопрос крымского журналиста, Путин сказал, что за мостом уже закрепилось название «Керченский». «Это же не я придумал. Я придумал его строить, но вы придумали, как его назвать», – сказал Путин. При этом он не исключил возможности проведения опроса по вопросу о названии моста.

Открытая Россия

Вообще мост в Крым строили немцы в 1942 году. А через два года он рухнул. Так что вопрос, кто там первый придумал

КрымРукаЛицо

Путин предложил референдум по названию моста в Крым

Мост безнадежности

Мост высоких цен

Мост запрета слова

Мост бедных

Боярышниковый мост

ядерный потанцевал

–​ по поводу названия крымского моста я уже сказал, можно провести там референдум...

Я себе прям представляю "Керченский мост или ФАШИСТЫ?"

Но посмотреть пресс-конференцию Путина по телевизору в Крыму смогли не все. Местами отключили электричество, которого по-прежнему не хватает.

Хотя есть мнение, что смотреть эту пресс-конференцию было совсем не обязательно.

Внук подпольщицы

Режисер спектакля довольствовался редкими аплодисментами и не скромным гонораром.Зрители спят.