Специально для Крым.Реалии

То, что уже три года происходит с Украиной, можно назвать просто – избавление от розовых очков.

Когда Майдан одержал победу – в обществе царила эйфория. Вся история киевских протестов напоминала кинодраму с хэппи-эндом. Внутри которой было все – интриги, сомнения, солидарность и жертвенность. Но в финале которой была победа. Мало кто верил, что Виктор Янукович может покинуть свой пост – даже в январе у многих было ощущение, что максимум, о чем может идти речь – это перенос президентских выборов на более ранний срок. Об этом же думали лидеры оппозиции и западные политики.

Мы недооценили двух вещей: масштабов накопившихся проблем и сопротивляемости системы

Но история распорядилась иначе. И конец февраля был наполнен эмоциями триумфа. Неожиданного, обагренного кровью, но оттого не менее желанного. И нет ничего удивительного, что на волне этих эмоций родилась надежда, что перемены в Украине могут быть по своей динамике похожи на Майдан – скорыми и одномоментными. Проблема лишь в том, что мы недооценили двух вещей: масштабов накопившихся проблем и сопротивляемости системы. И теперь Украина последовательно избавляется от иллюзий.

Например, иллюзий о том, что перемены способны сделать заезжие иностранцы. Эта вера сродни надежде на сказочную щуку, которая будет выполнять желания главного героя, пока тот лежит на печи. Но оказалось, что никакие – пусть даже самые искренние и лояльные – иностранцы не выполнят за украинцев их домашнюю работу. Судьба полиса находится лишь в руках граждан полиса – и только им под силу определять его будущее.

Ушла в небытие иллюзия о том, что запад может сам обнулить российскую агрессию. Оказалось, что украинская революция произошла в тот самый момент, когда западный обыватель куда больше сосредоточен на построении персонального комфорта в уютных изолированных национальных квартирах. Да, санкции против агрессора есть, но они куда лояльнее, нежели то, что испытал на себе режим Слободана Милошевича после его вторжения в соседние республики. Выяснилось, что война за независимость не ведется чужими руками – и Украине впору изучать опыт Финляндии, которой тоже в одиночку пришлось противостоять агрессивному СССР.

А еще Украина привыкает к мысли о том, что слабых – бьют. Что нужно становиться сильным, если ты хочешь, чтобы твое мнение не просто звучало, но чтобы его вдобавок слышали. Что интересы «больших игроков» в первую очередь сосредоточены на решении их собственных задач. И потому соглашаться на любой предложенный западными столицами сценарий – не следует. А это приводит к тому, что возникает нужда формулировать свою собственную картинку желаемого будущего. Вкупе с рецептами его достижения.

Последние три года доказали: многие украинские политики и активисты могут ругать Москву, но при этом оставаться токсичными для своей страны

Четвертая иллюзия касается списка союзников. Страна так долго жила в дихотомии «пророссийский лагерь» и «проевропейский лагерь», что привыкла любого противника Москвы воспринимать как попутчика. Но последние три года доказали: многие украинские политики и активисты могут ругать Москву, но при этом оставаться токсичными для своей страны. Как минимум, в силу собственной ограниченности и жадности. Враг моего врага далеко не всегда друг – и Украина вот уже третий год приучает себя к этой простой формуле.

А еще стране приходится привыкать к пониманию того, что значительная часть населения сосредоточена на ценностях холодильника. Что они озабочены вопросами быта куда больше, чем вопросами обороны или реформ. Эти люди не выходят на майданы, но зато они ходят на выборы. Именно их голоса складывают к себе в копилку популисты и реваншисты. В остальное время они инертны, но именно эта часть страны создает то, что впору назвать «общественной инерцией». И если гражданское общество напоминает локомотив, то «Украина холодильника» напоминает вагоны. Они не определяют маршрут, но способны корректировать скорость перемен.

И нет ничего удивительного, что это столкновение с реальностью рождает у многих фрустрацию. У тех, кто надеялся на скорое возвращение Крыма и безболезненное – Донбасса. У тех, кто верил, что наши проблемы решатся не столько за счет наших побед, сколько за счет ошибок агрессора. У тех, кто думал, что именно Виктор Янукович является главной преградой на пути скорого перехода страны в «первый мир». Те, кто не смог с этой фрустрацией справиться, – ушли в депрессию или в поиск очередного рецепта одномоментного чуда. Те, кто справился – стиснув зубы, строят по кирпичикам фундамент украинского государства.

Failure is not an option.

Взгляды, высказанные в рубрике «Мнение», передают точку зрения самих авторов и не всегда отражают позицию редакции