Специально для Крым.Реалии

Минувшая неделя выдалась исключительно сложной для России на международной арене. Осуждение в ООН, новые санкции – а все из-за Крыма. Говорили же Москве – чужое до добра не доводит! О важнейших новостях полуострова за последние семь дней читайте в традиционном еженедельном обзоре Крым.Реалии.

1 место. На заседании Генеральной ассамблеи ООН 19 декабря была принята резолюция о правах человека в Крыму. За украинский проект проголосовали 70 государств-членов ООН, против – 26, воздержались – 77. Впервые на высшем уровне вещи названы своими именами: Россия – агрессор, Крым – оккупирован. И сколько кремлевские пропагандисты не подчеркивают, что поддержка Киева в мире падает, очевидно другое – никто не смирится с аннексией Крыма и не признает полуостров частью России.

2 место. Кроме чувства глубокого морального удовлетворения, подобные резолюции имеют и практический смысл. Опираясь на них, западные страны вводят новые или продлевают старые санкции в отношении России. США 20 декабря расширили свой «черный список», добавив в него 8 компаний, 7 человек и 2 судна за деятельность в аннексированном Крыму. Сред прочих, удар был нанесен по причастным к строительству Керченского моста, так что и без того невысокие шансы на его успешное завершение поползли вниз еще стремительнее.

3 место. А пока «большие дяди» вдалеке решали судьбу Крыма, сам полуостров подстерегла традиционная, но от того не менее серьезная неприятность – в Тавриде разразилась эпидемия гриппа. Эпидемический порог превышен на 15%, зафиксировано около 9 тысяч заболевших гриппом, 2/3 из которых – дети. У 156 человек подтвержден Н3N2 (гонконгский вирус), но массовый карантин на полуострове еще не введен – лишь в отдельных школах Севастополя и Ялты. Будьте здоровы!

4 место. «Крымская команда победителей» с самого начала была вовсе не «победителями», а теперь становится еще менее «крымской». Новым вице-премьером Крыма назначили еще одного россиянина – Павла Королева. Интересно не то, откуда он родом – в конце концов, мы уже привыкли, что Москва перестает доверять Крым крымчанам. Гораздо важнее то, что Королев был замминистра экономразвития России Алексея Улюкаева, недавно задержанного за получение крупной взятки. Это что ж получается – Крым превращается в место ссылки членов команд опальных чиновников?

5 место. Гармонично на этом фоне выглядит и следующая новость. 21 декабря за вымогание «отката» в 10% ФСБ России задержала заместителя главы администрации Керчи Олега Шевченко и еще одного муниципального чиновника. Честно поставить дорожные знаки, светофоры и остановки общественного транспорта этот «отец города» подрядчику не позволил. Что интересно, сумма взятки – порядка 100 тысяч гривен, что однозначно свидетельствует об общем обеднении полуострова. Раньше за такие деньги никто тюрьмой бы не рисковал.

6 место. Тем временем начался еще один раунд борьбы за умы детей. Оправдание российской агрессии словами про «референдум» уже встречалось в методических рекомендациях для учителей и отдельных дневниках на полуострове. Теперь же Министерство образования и науки России поддержало идею Общественной палаты Крыма о включении во всероссийские школьные учебники информации о «крымской весне». Вполне возможно, что уже в следующем году Россию накроет новая волна пропаганды – на этот раз в школах.

7 место. И единственная хорошая новость в топе – в Крыму на базе старейшей на полуострове Ялтинской музыкальной школы имени Спендиарова открыта «Детская филармония». Классическая музыка и сама по себе хороша, и не очень поддается государственной пропаганде. Крым вернется – а партитуры уже есть.

Ну и как обычно напоследок – новость вне категорий. В Киеве на пленуме Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) прошла церемония награждения Национальной премии за защиту свободы слова имени Игоря Лубченко. В этом году ее лауреатом стал автор Радіо Свобода и Крым.Реалии Николай Семена. Это уже третья его премия, после американской – им. Берка и европейской – им. Павла Шеремета, третья, которую он не смог получить лично из-за преследования российскими силовиками. Но свободу не остановить!

А так – всем удачной недели и хорошего настроения.

Андрей Введенский, крымский обозреватель

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