Крым vs Севастополь: два-ноль в пользу Аксенова

Специально для Крым.Реалии

После того как российский президент Владимир Путин отправил в отставку «губернатора» Севастополя Сергея Меняйло и назначил на этот пост Дмитрия Овсянникова, отношения между Крымом и Севастополем резко испортились. И это вполне объяснимо: Аксенов и Меняйло за несколько лет совместной работы неплохо поладили между собой, обкатав схемы «дерибана» крымской земли и средств, выделяемых по федеральной целевой программе (ФЦП).

Межпарламентское соглашение как повод для конфликта

С временно исполняющим обязанности «губернатора» Севастополя у российского главы Крыма отношения не заладились с самого начала – уж больно рьяно взялся за дело российский чиновник, которому, безусловно, надо было показать положительные перемены в городе накануне парламентских выборов. Этим решил воспользоваться Сергей Аксенов, который 31 августа привез делегацию крымских «единороссов» в Севастополь под формальным предлогом заключения межпарламентского соглашения.

Я считаю, что форма оскорбительна для севастопольского парламента, когда речь идет о соглашении именно между парламентами

Правда, на встречу с севастопольскими коллегами по партии не позвали ни то, что врио губернатора, но и даже на тот момент и.о. спикера местного парламента Екатерину Алтабаеву. Вполне естественно, что такой визит в Севастополе восприняли как попытку давления, а бывший глава российского парламента города Алексей Чалый, который сыграл не последнюю скрипку в замене Меняйло, назвал жест Аксенова «оскорбительным».

«Форма, в какой это было сделано – некорректная, недружественная. По меньшей мере, это странно: у заксобрания есть руководство, которое несет ответственность за принятие определенных решений. Я считаю, что форма оскорбительна для севастопольского парламента, когда речь идет о соглашении именно между парламентами», – прокоментировал ситуацию Чалый.

После избрания на пост спикера Екатерина Алтабаева попыталась сгладить ситуацию и пообещала, что межпралментское соглашение будет подписано в ближайшее время.

Однако уже год подходит к концу, а соглашения так и нет, как нет и «дружеских отношений» между Крымом и Севастополем.

Коккозка как камень преткновения

После «партийного» визита Аксенов повел наступление на другом фланге, заблокировав решение водной проблемы Севастополя. В рамках реализации ФЦП в Крыму и Севастополе запланировали переброску воды из реки Коккозка, протекающей в Бельбекской долине, в Чернорченское водохранилище. На реализацию этого проекта запланировали почти 2 млрд рублей, а летом 2016 года уже даже нашли подрядчика. Однако осенью «глава» Крыма неожиданно выступил против переброски крымской воды Севастополю, сославшись на экологические угрозы для полуострова.

Ни один вариант, который ущемляет права местных жителей либо нарушает экологическую безопасность на территории Крыма, принят не будет

«А если существует угроза потери этой воды – это угроза и для нас, и для севастопольцев, в такую зону риска попасть мы и наши коллеги из Севастополя не можем. Поэтому договариваемся таким образом –​ ни один вариант, который ущемляет права местных жителей либо нарушает экологическую безопасность на территории республики Крым, принят не будет и мной поддержан также не будет», – подчеркнул Аксенов, пообещав даже добиваться исключения данного проекта из ФЦП.

Это стало первым весомым поражением Дмитрия Овсянникова, который лихорадочно стал искать альтернативные варианты налаживания водоснабжения города, предложив направить миллиарды на ремонт сетей, чтобы снизить потери.

«Либо мы реализуем проект переброски части воды реки Коккозка в Чернореченское водохранилище, либо мы вкладываем те же самые миллиарды (5,1 млрд рублей) в модернизацию сетей и снижаем потери воды с 42% до 23%. При 20-процентной экономии воды можно не трогать Коккозку», – предложил он. Однако на ремонт сетей уйдет несколько лет, а воды городу не хватает уже сейчас.

Спорный «Бельбек»

Вторым камнем преткновения между Крымом и Севастополем стал аэропорт «Бельбек», а точнее его гражданский сектор, который также собрались модернизировать в рамках ФЦП, предусмотрев для этой цели 1,7 млрд рублей. Однако крымские власти сумели убедить экс-губернатора города Сергея Меняйло передать выделенные средства Крыму в обмен на на право Севастополя управлять «Бельбеком». Дмитрия Овсянникова такой расклад не устраивал, поэтому он стал настаивать на самостоятельности «воздушной гавани» города, пообещав в короткие сроки найти инвесторов. Такая постановка вопроса не входила в финансовые планы Сергея Аксенова, который твердо уверен, что Крыму вполне достаточно одного аэропорта.

«С большим сомнением (отношусь к проекту строительства аэропорта «Бельбек» в Севастополе – КР). Мы уже изучали этот проект, инвестор, который реализует проект строительства международного аэропорта в Симферополе, оценивал, в том числе, возможности и перспективы аналогичного комплекса там (в Севастополе). Все пришли к мнению, включая Минтранс России, наше министерство (транспорта Крыма), что целесообразности строительства отдельного комплекса там нет», – резюмировал крымский «премьер», добавив, что вопрос перераспределения средств, заложенных на «Бельбек», в уставной фонд симферопольского аэропорта уже решен.

Однако Овсянников не сдавался и 1 ноября даже подписал меморандум о взаимодействии с потенциальным инвестором, которым стала фирма «Интеграл» во главе с бывшим начальником ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил России Владимиром Зарицким.

Если когда-нибудь мы вернемся к самостоятельному аэропорту, мы просто-напросто продолжим с того места, на котором остановились. А пока это просто ляжет на полку

Но и это не помогло: через полтора месяца врио губернатора Севастополя вынужден был отказаться от реализации своего плана, по крайней мере, на данном этапе. «Если когда-нибудь мы вернемся к самостоятельному аэропорту, мы просто-напросто продолжим с того места, на котором остановились. А пока это (проект) просто ляжет на полку. Мы ждем согласия республики Крым на наше участие (в проекте гражданского сектора), параллельно бьемся за самостоятельный аэропорт», – сказал он.

Что стало причиной для подобного отказа остается загадкой, хотя логично предположить, что на Овсянникова надавили из центра, с которым Аксенов уже нашел общий язык. Это стало вторым поражением российского чиновника в Крыму.

Контратаки севастопольской команды

Дмитрию Овсянникову оказалось довольно сложно противостоять уже вполне обжившемуся на своем посту и наладившему тесный контакт с определенными структурами в Кремле российскому главе Крыма, хотя пару удачных контратак против Аксенова ему все же удалось провести.

Накануне демарша Аксенова с рекой Коккозка правительство Севастополя отменило свое же решение, принято в бытность Меняйло, о передаче 25% акций ГЕНБАНКа Крыму, сославшись на «нецелесообразность» такого шага. При этом Овсянников готов передать акции банка, чтобы сосредоточить активы в руках одного владельца, но не безвозмездно, а по рыночной стоимости. Такая постановка вопроса разгневала Аксенова, который сравнил действия севастопольской власти с логикой бизнесмена-обманщика.

В бизнесе это называется обман, как это называется в такой ситуации, я не знаю

«Я не комментирую эту ситуацию, не знаю, чем такое решение вызвано. (…) В бизнесе это называется обман, как это называется в такой ситуации, я не знаю», – отметил премьер-министр Крыма.

Не получил Аксенов и детский лагерь им. Комарова, точнее его землю в Форосе. После национализации лагеря, который ранее принадлежал «Севморзаводу», экс-губернатор Сергей Меняйло пообещал передать его территорию Крыму в рамках договоренности об обмене объектами. Затем в лагере появилась аксеновская «самооборона». Однако юридически оформить документы не успели, поэтому земельный участок, стоимостью, по меньшей мере, 200 млн долларов российскому главе Крыма так и не достался.

В целом сложившаяся ситуация показывает, что проводить независимую от Крыма, прежде всего, финансовую политику Овсянникову не дадут. А все неудачи спишут на статус варягов – его самого и привезенных им команды менеджеров. Особенно актуальным такое объяснение станет на фоне дальнейшего роста недовольства в Севастополе «понаехавшими».

С другой стороны, нерешенной остается проблема водоснабжения города. И если Бельбек – это бизнес-проект, то вода Севастополю жизненно необходима. А взять ее городу негде. Поэтому, так или иначе, но придется договариваться с Аксеновым, который выставит немалую цену за свое согласие.

Если же молодой врио губернатора проявит упорство, которого у него не занимать, то тем самым сможет приблизить уже обсуждаемый проект объединения Крыма и Севастополя, что скорее всего найдет поддержу в Москве на фоне политики экономии бюджетных средств. Учитывая, что севастопольские чиновники даже после смены власти плохо справляются со своими обязанностями (взять хотя бы освоение бюджетных средств), то вполне реальным становится установление контроля над городом-героем со стороны крымской власти.

Елена Сергеева, крымский историк и политолог

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