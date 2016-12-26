Доступность ссылки

logo-print
текст для поиска...
Права человека

Украинский омбудсмен в крымской тюрьме

Крым, Симферополь,(слева направо) Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская и российский омбудсмен Татьяна Москалькова, 26 декабря 2016 года

Крым, Симферополь,(слева направо) Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская и российский омбудсмен Татьяна Москалькова, 26 декабря 2016 года

Смотреть комментарии

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская 26 декабря встретилась в СИЗО Симферополя с заместителем председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтемом Чийгозом. Факт встречи Крым.Реалии подтвердил глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.

Со слов Смедляева, встреча длилась почти час, подробностей он сообщить не смог. Также при встрече присутствовал российский адвокат Николай Полозов.

Ранее в Фейсбуке руководитель секретариата омбудсмена Богдан Крикливенко сообщил, что Валерия Лутковская 26 декабря намерена посетить троих задержанных в СИЗО Симферополя, один из которых – Ахтем Чийгоз.

«После трех месяцев, и особо тяжелых двух последних суток переговоров нам удалось получить возможность встречи с политическими заключенными, которые содержаться в Крыму, а также теми осужденными, кто обратился с просьбой о передаче на материковую часть (Украины – КР). Мы просили встречи с 42 лицами, нам предоставили возможность встретиться с тремя, в том числе с Ахтемом Чийгоз», – написал Крикливенко.

Накануне стало известно, что украинский омбудсмен Валерия Лутковская договорилась российским омбудсменом Татьяной Москальковой об организации посещений ими некоторых осужденных граждан России и Украины, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях на территории Крыма и материковойУкраины.

Валерия Лутковская (л) и Татьяна Москалькова (п)

Валерия Лутковская (л) и Татьяна Москалькова (п)

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

ПО ТЕМЕ

ВЫБОР РЕДАКТОРА

В ДРУГИХ СМИ

Loading...

Загрузка...

Recommended

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

Наверх
XS
SM
MD
LG