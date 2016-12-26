Подавляющее большинство переселенцев из Донбасса в России вынуждены легализоваться в статусе трудовых мигрантов. Об этом говорится в отчете российской правозащитной организации «Мемориал». В нем проанализирована ситуация с трудовой миграцией в странах СНГ. Украинские эксперты констатируют, что трудовая миграция из Украины стала больше, моложе и образованнее.

В ЕС востребованы в основном квалифицированные врачи и учителя, которые нашли работу сиделок, нянь и гувернанток

Как отмечают авторы отчета, устроиться на работу по специальности мигрантам в России довольно сложно. Поэтому типичной является ситуация, когда люди со средним и высшим образованием работают там дворниками, уборщиками и подсобными рабочими. Между тем, в Евросоюзе востребованы в основном квалифицированные врачи и учителя, которые нашли работу сиделок, нянь и гувернанток. Среди них ‒ преимущественно женщины из Грузии, Украины и Молдовы.

Военные конфликты России с Грузией и Украиной, отмечают российские правозащитники, изменили картину постсоветской интеграции. После того, как Кремль ввел в одностороннем порядке визовый режим с Грузией, трудовая миграция грузин в Россию резко сократилась. С украинскими гражданами ‒ несколько иная ситуация.

С 2014 года в России находятся миллионы граждан Украины из зоны конфликта на Донбассе, которые, ввиду трудности с получением статуса беженца, вынуждены легализоваться как трудовые мигранты и получать соответствующий патент, говорится в отчете. Отдельные преференции для переселенцев с Донбасса Россия отменила осенью 2015 года.

Вслед за сельскими жителями на заработки отправились киевляне

Масштабы трудовой миграции украинцев выросли примерно на 15%

По приблизительным подсчетам, по сравнению с 2014 годом, масштабы трудовой миграции украинцев выросли примерно на 15%. Об этом Радіо Свобода рассказал заведующий отделом миграционных исследований украинского Института демографии и социальных исследований Алексей Позняк.

По данным последних опросов, вырисовывается новая тенденция: все больше в поисках работы мигрируют горожане, а не сельские жители, как это было ранее. Первую позицию по оттоку трудовых ресурсов занимает Киев. На втором месте ‒ западный регион, от которого не слишком отстают остальные регионы. Наиболее мобильной группой являются студенты, которые все чаще едут за границу на учебу и остаются там из-за высокого уровня зарплат и лучших условий труда.

«Исследование, которое мы проводили вместе с нашими зарубежными коллегами, свидетельствует, что помолодела и стала более образованной наша трудовая миграция», ‒ говорит Алексей Позняк.

Сторонников идеи отправиться на заработки в Россию ‒ становится все меньше

Еще одна тенденция: количество тех, кто планирует работать в странах Европы, среди украинцев увеличилось, а сторонников идеи отправиться с этой целью в Россию ‒ становится все меньше.

«Туда ездят те, кто ездил туда всегда, много лет. Просто людям не так легко найти новое место работы в стране, где они, возможно, никогда раньше не были. А там их знают, там у них есть определенный имидж. Они знают, что смогут там заработать деньги», ‒ объясняет Алексей Позняк.

Как отмечают авторы отчета центра «Мемориал», работу в России граждане постсоветских стран выбирают прежде всего, рассчитывая на свои знания русского языка и понимание российской действительности.