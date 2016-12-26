Украинско-турецкий туристический поток растет каждый год. Из Украины в Турцию путешествуют в пять раз больше людей, чем наоборот. В середине декабря на побережье Антальи, в городе Серик, состоялся первый украинско-турецкий саммит по туристическому сотрудничеству и налаживанию связей в сфере бизнеса. В Турции признаются, что хотели бы больше видеть украинских туристов на своих курортах, впрочем, готовы и помогать Украине развивать туристическую инфраструктуру и привлекать турецких инвесторов и граждан в страну.

Между Украиной и Турцией пока действует безвизовый режим. Примерно 1 миллион украинцев в 2016 году посетили Турцию как туристы, а в Украину приехали около 200 тысяч турок. Эти цифры, несмотря на их существенную разницу, превысили ожидания обеих сторон, отмечают участники саммита.

Участники украинско-турецкого форума искали пути улучшения сотрудничества между странами как в туристической, так и в экономической сфере.

Обе страны имеют выгодное расположение, выход к морю и плодородные земли, но туристический поток с украинской стороны в пять раз превышает обратный. Так, можно сослаться на погодные условия, которые в Турции значительно отличаются – в теплую сторону, но и там зимой – низкий сезон из-за похолодания и не пляжная погода.

Так в чем же принципиальные различия в подходах к туристическому отдыху, а в чем позиции Украины и Турции имеют точки соприкосновения?

Языковые аспекты

Отели Турции в основном удобны для русскоязычного туриста. За российскими и украинскими туристами по количеству посещений Турции следуют европейцы. Их обслуживают в основном на английском.

«Больше всего у нас туристов из России, хотя мы бы хотели, чтобы было из Украины», ‒ признается журналистам мэр города Серик Рамазан Чалик.

В каждом отеле есть работники, которые понимают и говорят по-русски. Это удобно и для двуязычного украинского туриста. Впрочем, если вы общаетесь исключительно на украинском, все чаще можно услышать родной язык в ответ. В гостиницах работают украинские граждане, которые переходят на украинский язык общения, если слышат его от гостей. Некоторые отдельные фразы на украинском уже знают и разговорчивые продавцы на рынках турецких городов.

В конце концов, получается, что украинцы могут посещать Турцию с минимальными знаниями английского. Туристические экскурсии с гидом также легко найти, правда, на русском.

Если говорить о привлечении турок в Украину как туристов, то существует языковой барьер, когда турист не владеет украинским, русским или английским.

Народный депутат Лев Пидлисецкий, который представлял украинский парламент на саммите, рассказал о своей семейной туристической компании во Львове, которая ввела экскурсии на турецком языке.

«Мы, я думаю, первые в Украине ввели экскурсии на турецком языке. С мая к нам в гости приехали более 1200 туристов, которые послушали экскурсию на своем языке», ‒ отметил депутат во время выступления.

Значительной недоработкой с украинской стороны является именно отсутствие информации об Украине

​Александр Новиковский, президент Ассоциации лидеров туристического бизнеса Украины, считает, что значительной недоработкой с украинской стороны является именно отсутствие информации об Украине. Недостаточная популяризация страны и ее туристических преимуществ не дает желаемого потока туристов в города, которые являются туристическими визитками, добавляет он.

Несмотря на проблемы в развитии туристической инфраструктуры, Украина доказала, что способна быстро воплощать и реализовывать мероприятия высокого уровня, считает Новиковский.

«Мы доказали, что можем обслуживать мероприятия мирового уровня. Мы провели «Евро-2012», и это было показательно. Нас поливали грязью, говорили, что мы неспособны, ставили много препятствий, которые не давали нам раскрыться полностью. Но, несмотря на это, Украина показала, что она может поддерживать и обслуживать события мирового уровня. Первым таким мероприятием было «Евровидение», вторым ‒ «Евро-2012». Сегодня Украина готовится принимать подобное мероприятие. В 2017 году мы примем чемпионат мира по хоккею и «Евровидение», ‒ отметил во время выступления президент Ассоциации лидеров турбизнеса Украины.

Туристическая инфраструктура

Особенностью турецкого туризма является инфраструктура, которая рассчитана на отдых с учетом многообразия вкусов гостей. Крупные гостиничные комплексы построены таким образом, чтобы предоставлять максимум услуг, которые вызвали бы желание у гостя как можно больше времени проводить в пределах территории комплекса.

Глава города Серик Рамазан Чалик отмечает, что инфраструктуру продумывали заранее, эта работа продолжалась в течение многих лет с ориентацией на туристический потенциал. Своим опытом готовы, говорит он, делиться с украинцами. Мэр Серика лично увидел немало проблем в развитии туристической инфраструктуры во время визита в Одессу.

«Мы считаем, что мы должны делать вклад в туристическое развитие, в развитие дружбы между нашими странами. Был в прошлом году в Одессе ‒ там очень мало отелей, апартаментов для туристов. Мы предлагаем на примере Анталии показывать, как правильно развивать туристическое направление», ‒ объясняет Рамазан Чалик.

Для Украины с ее экономическим положением сейчас большим приоритетом является промышленность

В Турции для туристического бизнеса ввели льготные условия налогообложения, в том числе и на этапе развития и строительства ‒ таким образом стимулировали инвестиции в туристическую инфраструктуру. Для Украины с ее экономическим положением сейчас большим приоритетом является промышленность, замечает Александр Новиковский. Для развития туристической сферы, подобной турецкой, в стране должны работать целенаправленные государственные программы.

Наиболее ориентированным на туристов городом в Украине считается Львов. В этот город ежегодно приезжают более 2 миллионов туристов, отмечает депутат Лев Пидлисецкий, из них 30% ‒ это туристы с запада.

Экономическое сотрудничество

В последние 5 лет отношения между Украиной и Турцией значительно развились, замечает представитель национальной ассамблеи Турции, Ильхами Гирай Шахин.

Три основных направления экономического сотрудничества: энергетика, торговля и туризм.

В сфере энергетики Турцию с Украиной связывает договор сотрудничества на 2 миллиарда долларов, заметил Ильхами Гирай Шахин. Турецкие инвесторы все чаще выбирают строительный сектор в Украине. По словам представителя национальной ассамблеи Турции, 154 турецких строительных компании работают между двумя странами.

Роль туризма невозможно уменьшить, ведь это не только мост дружбы и общественная дипломатия, это и предпринимательская деятельность

«Турция не признает аннексии Крыма. Мы на всех уровнях говорим о том, что это аннексия и это нарушение территориальной целостности Украины. И это политика Турции, которую она декларирует. На Генеральной ассамблее ООН Украина представила резолюцию о нарушении прав человека в Крыму ‒ и Турция поддержала эту резолюцию. В результате, 73 страны заявили о том, что они не признают аннексию. Мы активно должны работать и быть солидарными для того, чтобы наши страны развивались, чтобы они были сильными и рос достаток народа. Роль туризма невозможно уменьшить, ведь это не только мост дружбы и общественная дипломатия, это и предпринимательская деятельность. Очень многие наши компании работают на территории Украины, в том числе и строительные подрядчики. Для нас Украина ‒ это дружественная страна, и мы будем продолжать и дальше политику поддержки территориальной целостности Украины», ‒ отметил на саммите Ильхами Гирай Шахин.

По данным посольства Украины, Турция является одним из основных экономических партнеров, на долю которого приходится 6,1% от общего объема украинского экспорта, по данным первого полугодия 2016 года.

Основные направления экспорта в Турцию за первое полугодие 2016 года: черные металлы ‒ 50,2%, удобрения ‒ 5,8%, семена и плоды масличных растений ‒ 13,9%, древесина и изделия из древесины ‒ 7,4% от общего объема.

Из Турции в Украину за этот же период ввезли: съедобные плоды и орехи ‒ 11,6%, пластмассу, полимерные материалы ‒ 6,1%, семена и плоды масличных растений ‒ 11,9%, реакторы ядерные, котлы, машины ‒ 9,6 %, средства наземного транспорта, кроме железнодорожного ‒ 6,7%, нити синтетические или искусственные ‒ 4,1% от общего объема импорта из этой страны.

Из Украины поставки товаров в Турцию превысили обратный импорт на 498 миллионов долларов.

Что касается сервиса, Турция предоставила Украине услуг больше на 30,9 миллиона долларов, чем украинская сторона турецкой.

260 миллионов долларов США Турция инвестировала в украинскую экономику по состоянию на июнь 2016 года, по данным Государственной службы статистики Украины. Наибольший объем инвестиций пришелся на сферы промышленности, информации и телекоммуникаций, оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов, деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания.

Однако общий объем турецких инвестиций в Украину с учетом финансовых ресурсов, привлеченных через банковские структуры и совместные предприятия, которые расположены в третьих странах, составляет около 3 миллиардов долларов США, сообщает посольство Украины в Турции.