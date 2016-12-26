Из России: Оклеветал Сталина и Гитлера

«24 декабря 2014 года Лузгин В. В., находясь в своей квартире, умышленно, используя смартфон марки «Айфон 4S» с выходом в глобальную сеть Интернет, разместил в социальной сети ВКонтакте на своей странице “Vovanchik Luzgin» для обозрения неограниченным кругом лиц статью под названием «15 фактов про бандеровцев, или о чем молчит Кремль», в которой содержались заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, а именно утверждение, что ее развязали «коммунисты» (Советский Союз) совместно с Германией, а также о тесном сотрудничестве коммунизма и нацизма».

Это цитата из вынесенного Пермским краевым судом приговора в отношении Владимира Лузгина, первой и самой известной жертвы "пакета Яровой". 38-летний автомаляр из Перми репостнул на своей страничке "ВКонтакте" статью неизвестного автора, который, как говорится в приговоре, "…сообщает о следующих действиях СССР:

– коммунисты и фашисты сотрудничали;

– 1 сентября 1939 года Германия и СССР совместно напали на Польшу. Совокупность доказательств свидетельствует о том, что… Лузгин распространил заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Действия Лузгина носили умышленный характер".

1 сентября 2016 года Верховный суд признал законным приговор – наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей. Не помогло даже то, что защищать Лузгина согласился один из самых известных в России адвокатов. Вот что Генри Резник говорил в своей речи на суде:

Советский Союз, возглавляемый Сталиным, и Германия, возглавляемая Гитлером, завоевали и разделили Польское государство, тем самым вызвав Вторую мировую войну

"В статье "15 фактов о бандеровцах" говорится о том, что гитлеровская Германия учинила свои действия совместно с коммунистами. Но ведь все юристы еще с института знают, что преступление, совершенное в соучастии, это отягчающее, а не смягчающее обстоятельство. То, что гитлеровская Германия и Советский Союз совершили в 1939 году в Польше, можно уподобить убийству. Вот, один человек хочет убить другого и принимается за это дело. Однако он не обладает необходимым оружием: ни маузером, ни даже кинжалом, есть только перочинный нож. Им-то он и пытается убить жертву, она сопротивляется, и, когда смертельный исход еще не наступил, к убийству подключается другой субъект. Как мы все знаем, 24 августа был заключен Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом. 1 сентября Гитлер вторгает свои армады в Польшу. 17 сентября на территорию ведущей с Германией бои Польши входит Красная Армия. И только 28 сентября пала Варшава. В этой ситуации жертва была еще живая…"

А вот мнение профессора, доктора исторических наук Андрея Зубова:

“Две страны, Советский Союз, возглавляемый Сталиным, и Германия, возглавляемая Гитлером, завоевали и разделили Польское государство, тем самым вызвав Вторую мировую войну. Поэтому все, что утверждает господин Лузгин, точно. Я как эксперт в области истории 20-го века считаю, что этот приговор – это возмутительное невежество, не говоря уже о политической ангажированности".

О деле Лузгина много писали, но мало кого из журналистов заинтересовала личность подсудимого и его судьба после вынесения приговора.

А Владимир Лузгин повел себя отважно: не только не признал себя виновным, но и отказался платить штраф. В ноябре он покинул Россию и попросил политического убежища в Чехии. Сейчас живет в лагере для беженцев и ожидает решения иммиграционных властей. Нет сомнений, что оно будет положительным: о союзе между сталинским СССР и гитлеровской Германией, о пакте Молотова – Риббентропа и разделе Польши хорошо помнят в Европе и не понимают, почему в России судят людей за то, что написано в любой энциклопедии.

Владимир Лузгин выбрал Чехию потому, что прежде уже был здесь в турпоездке и страна ему понравилась. Он надеется стать настоящим европейцем. "За месяц здесь я ни одного окурка на асфальт не бросил", – смеется он, когда догорает сигарета.

Мы сидим в кафе Пражского национального музея. Владимир рассказывает свою историю и размышляет о будущем:

Меня им запугать не удалось, я не изменил своего отношения к этому режиму

– Это нервное потрясение, и до сих пор оно длится. Я ежедневно принимал таблетки успокоительные – афобазол, валерьянку, не мог уснуть до шести утра, просыпался с мыслью: "А в той ли реальности я проснулся? Как случилось, что жизнь пошла именно так?" Несомненный плюс – встреча с замечательными людьми, особенно с моими защитниками – Генри Марковичем Резником и Ириной Фадеевой, и "Мемориал" мне очень помог…

– Вы ведь не были политическим активистом?..

– Я 13 лет работал автомаляром, ни на какие митинги не ходил. Один раз только принес цветы, когда убили Бориса Немцова. Но уже лет 10 критиковал политику режима на своей страничке "ВКонтакте". Я против аннексии Крыма, против военных действий как в Донбассе, так и в Сирии. А что касается внутренней политики, то достаточно мыслить логически, чтобы понять, чем занимается наша власть, увидеть разницу между простым учителем или пенсионером и чиновником, который часы носит за 30 миллионов. Это ненормально.

– А социологи говорят, что 86% поддерживает эту власть. Верите в эти цифры?

Огромное зло приносит наше телевидение

– Не согласен. Думаю, расклад будет такой: 15% жестко критикуют, 15% сильно поддерживают, а есть 70%, которым на самом деле все равно, они заняты своими делами, семьей и работой. Да, они мельком смотрят телевизор, впитывают пропаганду и ложь, и для них фоном все проходит. Огромное зло приносит наше телевидение. Но такой поддержки, 86%, точно нет. Знаю предпринимателей, которые так же, как я, критикуют этот режим, потому что нет возможности для развития, только душат и душат: поднимают налоги, вводят систему "Платон"…

– Наверное, и у вас стало меньше работы в последнее время.

– Естественно, был такой момент, когда работа практически закончилась, хотя до этого на месяц, на два все было расписано. Кризис коснулся почти всех, и это объяснимо: деньги бегут из России, а вкладывать в такой режим никто не хочет, и люди массово уезжают.

– Когда вы увлеклись политикой и поняли, что режим вам не нравится?

– Когда посмотрел фильм Александра Литвиненко "ФСБ взрывает Россию". Меня очень сильно заинтересовал этот фильм, я дня три-четыре ходил, обдумывал, сопоставлял факты и в итоге пришел к такому мнению, что, вероятней всего, это правда.

– Когда произошли взрывы жилых домов и Путин пришел к власти, вам было 22 года. Вы тогда думали: вот человек, который наведет порядок?

Эта система умеет только отнимать и делить

– У меня всегда была неприязнь ко всему советскому. Моей семьи это коснулось напрямую. У меня и по отцовской, и по материнской линии все – репрессированные, раскулаченные, расстрелянные, отсидевшие. И в этом во всем виноват режим. Путин – кагэбэшник, а бывших кагэбэшников не бывает. Вся эта система умеет только отнимать и делить. Хотя на тот момент, когда он приходил к власти, я не особенно интересовался политикой. А потом стал внимательней к этому относиться и пытался людям открыть глаза. Большинство ведь просто верит всему, что идет с экрана.

– Я читал, что эту статью, которую вы перепостили, просмотрели на вашей страничке всего 20 человек до того, как ею заинтересовались спецслужбы. Сколько у вас друзей тогда было "ВКонтакте"?

– На тот момент около ста человек. В основном ребята и девушки из Украины. Вся наша переписка в деле присутствует, ФСБ все это контролирует. У меня не было ни компьютера, ни ноутбука никогда, единственное средство связи с интернетом – смартфон. Его у меня и изъяли. Я думаю, что действительно не больше двадцати человек эту статью, которую я перепостил, просмотрело. И до сих пор ее можно найти где угодно. Благодаря массовой огласке моего случая, я думаю, что ее теперь просмотрели больше миллиона.

– Думаете, кто-то донес на вас?

– Я считаю, что все это просматривалось. Есть программа, которая определенные словосочетания выискивает, а потом уже их анализируют.

– А вам не казалось, что за вами следят? Не было ничего странного?

– Телефон иногда перезагружался сам, хотя я его покупал новый, не ронял… Так что подозрения были. Но то, что это в такое выльется, что меня задержат в больнице, я никак не предполагал.

– А как вас задержали?

Это исторический вопрос. Даже если он спорный, это не повод для рассмотрения исторических моментов в суде

– У меня была травма колена, я стоял в очереди к травматологу. Подходят пять-шесть человек, показывают корочки: "Поедем с нами". Ну а куда деваться? Двое человек ко мне в машину сели, остальные по своим машинам. Доехали до дома, сделали обыск, изъяли смартфон и привезли на допрос. Я уже одел вещи старые, которые не жалко, готовился к тому, что меня действительно лишат свободы, но, как ни странно, отпустили. На следующий день допросили жену. Потом, в процессе следствия, жену еще два раза допрашивали, отца и нескольких моих друзей из "ВКонтакте". И на основании лингвистической и исторической экспертизы судья дал мне штраф 200 тысяч, хотя прокурор запрашивал сто. Это говорит о показательном характере дела.

– И вам не инкриминировали ничего из того, что вы сами написали, только перепост одной статьи?

– А я сам ничего особенного и не писал. Там были комментарии к некоторым сюжетам, но в деле они не фигурировали.

– И продолжалось это целый год…

– Да, задержали меня 7 сентября 2015 года, было шесть судебных заседаний плюс видеоконференция с Верховным судом, 30 июня вынесли приговор, а 1 сентября 2016 года Верховный суд его подтвердил. Представляете, сколько нервов, сколько родители у меня напереживались, я больше за них волновался.

– И вы решили не платить.

– Естественно, решил не платить, потому что виновным себя не считаю. Это исторический вопрос. Даже если он спорный, это не повод для рассмотрения исторических моментов в суде. И плюс еще ко всему мне нечем было платить. Единственное имущество, которое у меня было на тот момент, – это автомобиль. Я его продал и рассчитался с долгами. Работать я не мог, полгода был неработоспособным из-за травмы, мне операцию сделали.

– Интересно, почему они решили вас задержать в больнице.

Если мною заинтересовалась эта контора, в покое они меня не оставят

– Вы представляете: шесть человек приехали за мной в больницу, плюс у подъезда ждали двое понятых, ранее привезенных. Я посмотрел: у них ботинки одинаковые были, у этих понятых. Плюс фээсбэшник-техник, который залезал в компьютеры у жены и сына жены, потом приехал участковый. И еще интересный момент: в дальнейшем я этого фээсбэшника-техника, который проводил осмотр гаджетов, раз пять-шесть видел заходящим и выходящим из подъезда у моих родителей. Что он там делал?

– Ставил и проверял подслушивающие устройства. Скорее всего, поставил, а потом смотрел, почему они плохо работают.

– Очень похоже на то. С первым адвокатом моим мы пришли к выводу, что если мною заинтересовалась эта контора, в покое они меня не оставят. Следователь пообещал небольшой штраф в обмен на мои признательные показания, а мне и отрицать-то нечего было. Да, я имею эту страничку "ВКонтакте". Да, я сделал репост. Да, я считал и считаю информацию правдивой и интересной. В чем мне еще сознаваться? Им нужно было, чтобы статья из "пакета Яровой" заработала. И вот так звезды совпали, что именно на мне все сошлось.

– Очевидно, что это делается, чтобы запугать других.

– Да, запугивание – это один из их методов. Но меня им запугать не удалось, я не изменил своего отношения к этому режиму.

– Думаю, что вы за это время поневоле стали экспертом в этой области. Наверняка пришлось перечитать немало материалов о том, как началась Вторая мировая война.

Эта ситуация разрушила всю мою спокойную жизнь. Из-за этого я потерял семью

– Естественно, я ходил в нашу Горьковскую библиотеку, много литературы прочитал на эту тему, много сделал ксерокопий страниц учебников, по которым сам учился и в которых практически слово в слово написано то, в чем меня обвиняют. Эти документы были приложены к апелляционной жалобе, но Верховный суд отказался приобщать их к делу. У них очень сложный выбор был: с одной стороны, приказ сверху был оставить приговор в силе. А с другой стороны, ну как за это можно судить? Как? Генри Маркович Резник очень хотел, чтобы наша страна не выглядела идиотской в этой ситуации. Он до конца надеялся, что суд как-то логику включит и изменит решение, но нет.

– Как вы решили бежать за границу?

– Эта ситуация разрушила всю мою спокойную жизнь. Из-за этого я потерял семью. После обысков и допросов жена подала на развод. Решила обезопасить себя, и я ее понимаю. Привычная жизнь закончилась, и я решил открыться чему-то новому. Подумал о бегстве в Европу. Даже немножко опаздывал, боялся, что меня ссадят с самолета.

– Как должника?

– Да, я боялся, что судебные приставы могут дать запрет, я уже на две недели опаздывал. До момента, пока самолет не оторвался от земли, я переживал. Конечно, это решение далось мне очень тяжело, но я другого выхода не видел.

– Не жалеете, что сделали такой выбор?

– Слишком много сделано, чтобы отступать назад.

– Как видите свое будущее в Европе?

– Хочу устроиться на работу. С моей специальностью здесь проблем не будет. Смотрел объявления: тридцать вакансий на мою специальность. Хочу купить квартиру, тут ипотека 6%, очень человеческие условия, по сравнению с нашими. Автомобиль приобрести, соскучился по автомобилю, здесь совсем недорогие, по цене телефона. И буду жить как европейский свободный человек.