В Крыму передано в суд дело экс-главы российской администрации Феодосии Дмитрия Щепеткова. Подконтрольное Кремлю крымское управление Следственного комитета России выдвинуло против него обвинения в том, что он в разное время вымогал четыре крупных взятки от местных предпринимателей. Сам Щепетков заявляет о своей невиновности, и утверждает, что сотрудники ФСБ применили к нему жестокие пытки.

О передаче дела Дмитрия Щепеткова в суд стало известно 27 декабря. Контролируемой Москвой крымское управление Следкома сообщило о том, что экс-глава феодосийской администрации обвиняется в совершении преступлений, пересмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 и ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса России. Это покушение на получение взятки в особо крупном размере и превышение должностных полномочий.

В этот же день – 27 декабря – пресс-служба Следкома заявила о том, что в ходе следствия якобы выяснилась причастность Щепеткова еще к двум аналогичным преступлениям.

«В 2015 году он дважды потребовал от предпринимателей передать денежные средства в размере 500 тысяч рублей и 250 тысяч рублей соответственно на проведение фестиваля и в качестве благотворительной помощи ветеранам и инвалидам, проживающим в городе Феодосии. Указывая на то, что только при этом условии им будет принято решение о разрешении предпринимателям ведения коммерческой деятельности на территории города Феодосии», – заявила пресс-служба крымского управления Следкома.

Пакет на голове и удары током

41-летний Дмитрий Щепетков начал чиновничью карьеру в 2010 году, когда был избран депутатом и назначен секретарем феодосийского горсовета. В 2013-м в Феодосии выстрелом из ружья был убит городской голова Александр Бартенев. После этого его пост занял Щепетков.

В марте 2014 года он активно поддержал «присоединение» Крыма к России и продолжил руководить городом. Ему удалось удержаться в кресле градоначальника и после того, как горсовет Феодосии был переизбран по российскому законодательству.

21 декабря 2015 года в кабинет Дмитрия Щепеткова и его заместителя Макара Макарова нагрянули сотрудники ФСБ и заковали их в наручники. Свои действия российские спеслужбы объяснили тем, что оба чиновника являются членами ОПГ, которая вымогала деньги у предпринимателей. Пресс-служба крымского управления Следственного комитета сообщила, что 6 ноября 2015 года к Щепеткову и Макарову якобы обратился местный предприниматель с заявлением о продлении договора аренды земли площадью в два гектара.

«Щепетков и Макаров потребовали за положительное решение взятку в размере 300 тыс долларов. 21 декабря двое посредников получили половину суммы – 150 тыс долларов», – заявили в Следкоме.

Щепетков заявляет, что после задержания силовики отвезли его в здание феодосийского отделения ФСБ, где он подвергся жестоким пыткам

Сам Щепетков заявляет, что после задержания и обыска вечером 21 декабря силовики отвезли его в здание феодосийского отделения ФСБ, где он подвергся жестоким пыткам. По словам задержанного, его привязали к стулу скотчем, надели на голову пакет, намотали на пальцы проволоку и подавали по ней ток. Во время пыток, как утверждает Щепетков, его принуждали дать признательные показания.

23 декабря российского градоначальника Феодосии и его заместителя отправили под арест на два месяца. Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов оценил задержание Щепеткова и Макарова, как очищение власти и работу по противодействию коррупции.

«Мозги будут вправлять им в тюрьме, раз не понимают люди. Всем говорили и проясняли: неприкасаемых не будет, друзья мои. Будут публичные суды, пусть суд дает оценку», – сказал он.

Щепетков находится в СИЗО до сих пор, а Макарова весной перевели под домашний арест. На судах по продлению меры пресечения следователи настаивали на том, чтобы главный подозреваемый находился в следственном изоляторе, поскольку на свободе он может надавить на свидетелей или скрыться на материковой Украине. Сам Щепетков убеждал суд, что это не так, и он не может скрыться, поскольку он являлся активным участником «Крымской весны», и на материке его ждет арест.

В апреле депутаты феодосийского горсовета, подконтрольного России, расторгли контракт с главой городской администрации. В этом же месяце против Щепеткова было выдвинуто еще одно обвинение.

«В мае 2015 года подозреваемый, превышая свои должностные полномочия, потребовал от индивидуального предпринимателя перечислить на расчетный счет администрации Феодосии денежные средства в размере 500 тысяч рублей, в качестве необходимого условия продолжения занятия им предпринимательской деятельностью в летнее время в торговом павильоне, расположенном на муниципальном земельном участке», – заявил Следком.

Почему Щепетков?

Пока Щепетков находился в СИЗО, в июне 2016 года в Феодосии был назначен новый глава местной администрации, подконтрольной России. Им стал бывший глава крымского управления Федеральной службы судебных приставов Станислав Крысин.

В совокупности Щепеткова сейчас обвиняют в совершении четырех коррупционных преступлений

В совокупности Щепеткова сейчас обвиняют в совершении четырех коррупционных преступлений. Все они, по версии следствия, заключаются в том, что он вымогал крупные денежные суммы у местных предпринимателей. По словам адвоката Щепеткова Сергея Фоминых, его подзащитный не признает свою вину, а в материалах дела нет доказательств, которые бы реально подтверждали причастность экс-мэра Феодосии к коррупционным преступлениям.

«Я поясню. Общения определенные были, в частности общение с этим коммерсантом, от которого якобы потребовали деньги. Но в этих общениях и тех доказательствах, которые нам сейчас предоставлены, нигде нет ни факта вымогательства денег, ни разговоров Щепеткова с кем бы то ни было по поводу денег», – сказал Фоминых в комментарии для Крым.Реалии.

По версии защиты, все обвинения против Щепеткова строятся на показаниях двух людей. Первый – это местный бизнесмен Роман Лукичев, от которого якобы потребовали деньги, а второй – это бывший замглавы администрации Феодосии Макар Макаров, который пошел на сделку со следствием. При этом адвокат Сергей Фоминых не располагает информацией, применялись ли к Макарову какие-либо меры воздействия, либо соглашение со следователями – это его добровольное решение, говорит представитель защиты.

Сам Дмитрий Щепетков еще в декабре 2015 года подал заявление о применении по отношению к нему пыток. В августе ему пришел отказ в возбуждении уголовного дела, но в сентябре российская военная прокуратура его отменила. По словам адвоката Сергея Фоминых, с тех пор по этому вопросу не поступало никаких новостей.

Защитник Щепеткова считает, что дело против его клиента сфабриковано, но он отказался комментировать по чьему именно заказу. По его словам, преждевременная публикация этой информации может повредить обвиняемому на суде.

Крымские политики и эксперты высказывают разные мнения по поводу причин преследования Щепеткова. Кто-то считает, что его арест – это предупреждение Аксенову, а некоторые предполагают, что феодосийского градоначальника отправили под стражу, чтобы создать видимость борьбы с коррупцией. Феодосийский журналист Алексей Батурин, который лично знаком с Щепетковым, убежден, что обвинения против экс-мэра сфабрикованы. По его мнению, реальной целью силовиков было просто снять главу администрации с должности.

«Местный крупный застройщик Роман Лукичев, который имеет крайне неоднозначную репутацию, обвинил Щепеткова в том, что он вымогал у него взятку. Я знаю Щепеткова, как человека умного. Я уверен, что он бы не стал действовать столь топорно, и связываться с таким человеком. Поэтому когда все это произошло, у меня сразу возникли подозрения, что это тупая «подстава», – сказал журналист в комментарии для Крым.Реалии.

Стоит отметить, что ситуация с Щепетковым – это далеко не единственный случай ареста чиновников местного уровня в Крыму. В последнее время против глав городских и поселковых администраций полуострова регулярно открывают уголовные дела. Только в декабре 2016 года по подозрению в вымогательстве взятки был арестован российский вице-мэр Керчи Олег Шевченко, а экс-главу Щелкино Татьяну Ерманову признали виновной в растрате бюджетных средств, оштрафовали и дисквалифицировали.