В Санкт-Петербурге строители в очередной раз не смогли вовремя сдать стадион "Зенит-Арена" на Крестовском острове. Хотя работы обещали закончить на этой неделе, будущая арена для Чемпионата мира по футболу-2018 все еще не оборудована системами безопасности. Только кабелей на ней предстоит проложить 900 километров.

В истории со стадионом на Крестовском острове оказалось опасно делать прогнозы. Первый раз торжественно открыть арену власти Санкт-Петербурга планировали еще семь лет назад. Но даже сегодня никто не рискует говорить, когда, наконец, это будет сделано. Можно лишь смело утверждать, что до конца марта спортивную арену точно не сдадут. Со строителями официально заключили контракт на три дополнительных месяца работ.

"Выкатная" площадка, которой так гордились инженеры, осенью заходила ходуном под ногами у экспертов из FIFA

Строителям предстоит устранить вибрацию поля: "выкатная" площадка, которой так гордились инженеры, осенью заходила ходуном под ногами у экспертов из FIFA. Кроме того, пока не готовы системы безопасности и контроля доступа. На стадионе предусмотрены роботы-пожарные и камеры, которые в теории должны узнавать постоянных посетителей стадиона, в первую очередь – радикальных фанатов.

Все работы в уходящем году оценивали в 41 миллиард рублей. Но, оказалось, что итоговая смета вырастет еще на 952 миллиона рублей после того, как футбольный клуб "Зенит" осенью указал почти две тысячи замечаний. Устранять их будут за счет социальных статей бюджета города, и острее всего это могут почувствовать жители новых районов Санкт-Петербурга.

"Хозяин страны решил так: у государственного бюджета денег мало, сейчас кризисная ситуация, приходится срезать все расходы, – говорит Дмитрий Травин, экономист, профессор Европейского Университета в Санкт-Петербурге. – Олигархов тоже напрягают на всякие другие нужды. Я думаю, он решил, что город у нас богатый, может позволить себе потратиться. Тем более, что контролировали строительство из рук вон плохо".

"Ко мне подходила женщина в "Балтийской жемчужине", она многодетная мама. Ей с огромным трудом удалось устроить одного из детей в детский сад, – рассказывает депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский. – Говорит, что крайне нужна еще и школа. Строить школы, садики и поликлиники – это обязанность городских властей. Это не их меценатство и не их добрая воля, не их хорошее отношение к гражданам".

В теории власти рассчитывают получить деньги от строительства стадиона обратно в бюджет – с предыдущего подрядчика. Спор сторон будут разбирать в суде.

"Надо, чтобы были наказаны те, кто занимался масштабным воровством, – настаивает Борис Вишневский. – Ведь огромное воровство, вскрытое Счетной палатой в 2013 году, осталось безнаказанным".

В СИЗО уже сидит бывший профильный вице-губернатор Марат Оганесян: его подозревают в присвоении 50 миллионов рублей

Воровство при строительстве – не единственное дело, связанное со стройкой на Крестовском острове, которое сейчас рассматривает российский суд. В СИЗО уже сидит бывший профильный вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян: его подозревают в присвоении 50 миллионов рублей. По другим данным, всего на строительстве футбольной площадки пропало более 7 миллиардов рублей.