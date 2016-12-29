Сирию планируют разделить на неофициальные зоны регионального влияния, а Башар Асад останется президентом как минимум еще на пять лет. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщает, что такое соглашение обсуждают Россия, Турция и Иран. Дамаск как сторона переговоров в тексте Reuters не упоминается.

Эта сделка, которая позволит создать региональные автономии в рамках существующей структуры страны, контролируемой окружением Башара Асада, находится в начальной стадии, и должна быть одобрена как Асадом, так и противостоящей ему вооруженной оппозицией.

Кроме того, со схемой должны согласиться страны Персидского залива и США, подчеркнули источники, знакомые с позицией России.

Там есть движение в сторону компромисса. Завершить эту сделку будет трудно, но позиции сближаются

"Там есть движение в сторону компромисса. Завершить эту сделку будет трудно, но позиции [сторон] сближаются", – сказал Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам.

Власть Асада будет ограничена в соответствии с соглашением между тремя странами, утверждают источники. Россия и Турция позволят президенту Сирии остаться до следующих президентских выборов, когда он передаст свой пост в пользу менее одиозного кандидата от алавитов.

"Несколько имен в руководстве были упомянуты (в качестве потенциальных преемников", – отметил Кортунов, но конкретных кандидатов назвать отказался.

Стороны еще должны убедить Иран в том, что Асад должен уйти, добавили источники. Но этот вариант позволит президенту Сирии отказаться от власти, сохранив лицо и обеспечив безопасность себе и своей семье.

Переговоры по сделке будут проходить отдельно от переговоров при посредничестве ООН, и первоначально они не предполагали участия в процессе Соединенных Штатов.

Российские источники говорят, что первым шагом будет заключение общенационального соглашения о прекращении огня. Идея заключается в том, чтобы позднее подключить к разработке соглашения страны Персидского залива, затем – США, а на последней стадии – Европейский союз, который, вместе со странами ЕС, попросят помочь с восстановлением страны.

Ранее в среду, 28 декабря, турецкое официальное агентство "Анадолу" сообщило, что власти России и Турции согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии, который представят сторонам конфликта в ближайшее время. В Кремле информацию комментировать отказались, сославшись на недостаток информации.

При этом ТАСС подтвердил, что российские и турецкие главы МИД последние дни ведут интенсивные телефонные переговоры, посвященные ситуации в Сирии и предстоящей встрече представителей противоборствующих сторон в столице Казахстана.