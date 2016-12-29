Новогодний стол ежегодно становится одним из показателей ценовой ситуации в стране. Крым.Реалии подсчитали, во сколько жителям аннексированного Крыма и материковой Украины обойдутся приготовления к предстоящим праздникам на примере традиционного новогоднего блюда – салата «Оливье».

Сравнительный анализ стоимости «Оливье» мы приводим в трех регионах: Симферополе, Херсоне и столице Украины – Киеве. Цены на ингредиенты салата, а также шампанское и цитрусовые наши корреспонденты изучали на рынках и в супермаркетах этих городов. Таким образом, мы смогли вывести средние расценки, по которым и будем вести наши подсчеты.

Симферополь: шампанское – 600 рублей

Симферопольские цены уже традиционно бьют рекорды по сравнению с киевскими и даже московскими. В числе самых дорогостоящих товаров из продовольственной группы здесь – алкоголь.

Как рассказывают местные жители, самое дешевое шампанское в городе можно приобрести за 160 рублей (2,5 доллара). «В супермаркетах по скидке за 160 рублей можно купить «Советское шампанское». Со скидкой также продают «Артемовское» по 250 рублей. А если брать цену без скидок, то это 360 рублей, например «Золотая балка». Нормальное шампанское типа «Нового света» можно купить за 600 рублей», – рассказывает наш собеседник из Симферополя.

Для своих подсчетов мы взяли среднюю цену шампанского – 450 рублей.

Стоимость мандаринов в Симферополе варьируется от 65 до 120 рублей за килограмм, то есть 1-2 доллара.

Что же касается цены салата «Оливье», то, по нашим подсчетам, в этом году крымчанам придется выложить за него не менее 800 рублей или 13 долларов. Самыми дорогими ингредиентами для него остаются колбаса вареная, яйца и горошек консервированный.





По сравнению с прошлым годом стоимость «Оливье» в Крыму увеличилась в два раза. Крымские СМИ в конце прошлого года приводили подсчеты подконтрольного России Крымстата, на основании которых этот салат тогда стоил всего 400 рублей или 6,5 долларов.

В целом традиционные атрибуты новогоднего стола в Крыму обойдутся в 1,3 тысячи рублей или 21 доллар.

Херсон: 12 долларов за все

В Херсоне, который стал местом временного проживания для многих крымских переселенцев, цены по сравнению с крымскими гораздо ниже. В первую очередь, отличается стоимость овощей. Если в Крыму цена картофеля и моркови не ниже 40-50 рублей (80 центов), то в Херсоне они стоят 5-6 гривен (20 центов).

Стоимость качественной вареной колбасы здесь составляет 107 гривен за килограмм или 4 доллара. В то время, как в Симферополе средняя ее цена – 380 рублей или более 6 долларов.

Исходя из всех приведенных факторов общая стоимость новогоднего салата в Херсоне выходит в 148,5 гривен, то есть 5,5 долларов.

Еще в 157 гривен (6 долларов) обойдутся мандарины и шампанское.

Киев: дороже, чем в Херсоне, дешевле, чем в Симферополе

Незначительно отличаются от херсонских цены в Киеве. Здесь в среднем на 1-2 гривны дороже овощи и цитрусовые.

Приготовление салата «Оливье» в столице, по нашим подсчетам, в среднем обойдется в 159 гривен (6 долларов).



Прошлогодний индекс оливье, которые выводили украинские СМИ, составлял 120 гривен (4,5 доллара).

Еще в 7 долларов киевлянам обойдутся мандарины и шампанское. В целом традиционное блюдо новогоднего стола, шампанское и мандарины в столице обойдутся 13 долларов, что почти вдвое дешевле, чем в Симферополе.