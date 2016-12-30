В Крыму с момента его российской аннексии не прекращаются обыски в домах крымчан, задержания и аресты. Под каток российских силовиков на полуострове попадают не только украинские граждане и активисты, но и те, кто в 2014 году поддерживали так называемую «крымскую весну». Подведем предварительные итоги: кто в этом году попал в руки российских силовиков в Крыму.

Практика предыдущих лет показала, что в Крыму ежегодно подвергаются обыскам, задержаниям и допросам десятки людей. При этом, чаще всего они лишены возможности получения оперативной правовой помощи, отмечают правозащитники.

В этом году к фактам преследований журналистов, активистов и членов Меджлиса крымскотатарского народа добавились задержания и аресты украинских граждан, которых российские следственные органы называют «диверсантами» и шпионами, работающими на украинскую разведку.

С прошлого года в Крыму также начались преследования людей, которые поддерживали российскую аннексию полуострова. Одним из примеров является владелец крымских зоопарков Олег Зубков. Эта практика продолжилась и в нынешнем году.

Маховик репрессий в Крыму активно запустился, начиная с весны.

Крымские «сепаратисты»

Первая крупная волна преследований в Крыму в начале года коснулась крымских журналистов. В апреле сотрудники подконтрольных России силовых органов прошли с обысками по семи адресам бывших сотрудников крымских СМИ и блогеров. Оперативники ФСБ, в том числе, побывали в доме крымского журналиста Николая Семены – внештатного обозревателя Радіо Свобода и автора Крым.Реалии. Тогда выяснилось, что в отношении журналиста возбуждено уголовное дело по статье 280.1 Уголовного кодекса России (публичные призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации).

С того времени Николай Семена находится на подписке о невыезде. Санкция статьи, которую вменяют ему, предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

Уже через месяц уголовное дело по такой же статье в Крыму возбудили в отношении заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова. В последствии в рамках данного уголовного дела он был помещен в психиатрическую больницу для принудительного проведения экспертизы. Вскоре под давлением международного сообщества, украинских властей и правозащитников Умеров был выписан из больницы. Он, как и Николай Семена, находится под подпиской о невыезде.

Спустя еще полгода, в Крыму снова появилось уголовное дело по статье 280.1 Уголовного кодекса России. На этот раз в сепаратизме обвинили крымскотатарского активиста, члена феодосийского регионального меджлиса Сулеймана Кадырова. Поводом послужила его публикация в Facebook полугодичной давности, в которой активист называет Крым частью Украины.

Украинский бизнесмен-«контрабандист»

В мае в Следкоме России сообщили об обвинительном приговоре в отношении гражданина Украины, предпринимателя Николай Карпенко. Он был признан виновным в незаконном ввозе на территорию России свинины на общую сумму более 100 миллионов российских рублей.

По данным следствия, Карпенко был задержан в московском аэропорту «Домодедово». Далее его доставили в Симферополь, где, как утверждают в Следкоме, он пытался дать взятку сотруднику крымского управления российской ФСБ, чтобы избежать ареста.

Позже Киевский районный суд Симферополя признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы со штрафом в размере более 49 миллионов рублей.

Как оказалось, Николай Карпенко является депутатом Одесского облсовета и бывшим заместителем главы Госагентства рыбного хозяйства Украины.

Наказание за Евромайдан

В июне Киевский районный суд Симферополя осудил активиста Евромайдана, уроженца Киевской области Андрея Коломийца к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он был признан виновным в нападении на сотрудника «Беркута» в Киеве во время массовых акций протеста в 2014 году, а также незаконном хранении наркотиков.

Сам Коломиец свою вину отрицает и пытался обжаловать свой приговор. Но подконтрольный России Верховный суд Крыма отклонил жалобу, оставив решение суда первой инстанции без изменений.

Это уже второй крымский приговор за последние три года в отношении активистов Евромайдана. Первым на полуострове был осужден Александр Костенко, которого тоже признали виновным в причинении телесных повреждений сотруднику «Беркута» во время протестных акций в Киеве зимой 2014 года. Ему назначено наказание в виде 3,8 лет лишения свободы. Адвокаты и эксперты называют оба дела политическими.

«Террорист» Филатов

В июле Северо-Кавказским окружным военным судом в Ростове-на-Дону был осужден 21-летний крымчанин Максим Филатов. Он признан виновным в подготовке теракта у здания подконтрольной России крымской прокуратуры, а также поджоге мечети «Чукурча» в Симферополе в 2014 году. Филатову назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В подконтрольной России прокуратуре Крыма Филатова назвали бойцом украинского батальона «Азов». Однако в самом «Азове» это отрицают.

Дело ялтинской «экстремистки»

В июле сотрудники российской ФСБ задержали в Ялте местную активистку, бывшего депутата Гаспринского поссовета Ларису Китайскую. В последние два года она проживала на материковой части Украины, а в Крым приехала повидать родных и наведаться в свою квартиру.

Впоследствии выяснилось, что ее обвиняют в экстремизме за посты в социальных сетях. Лариса Китайская до сих пор находится в Крыму и не может его покинуть, поскольку с нее взяли подписку о невыезде.

«Диверсанты». Первая группа

В августе сотрудниками российской ФСБ в Крыму был задержан украинский волонтер, участник АТО из Энергодара Запорожской области Евгений Панов. Его объявили «диверсантом», работающим на украинскую разведку.

Впоследствии в ФСБ было заявлено о задержании еще двоих людей – таксиста из Евпатории Андрея Захтея и симферопольца Редвана Сулейманова. Всех их обвинили в работе на Минобороны Украины. В ведомстве, в свою очередь, это опровергли.

Сейчас Панов и Захтей находятся в СИЗО «Лефортово» в Москве. Оба заявляют о жестоких пытках, которые применяли к ним сотрудники ФСБ, выбивая признательные показания. Редван Сулейманов продолжает оставаться в СИЗО Симферополя.

В российских СМИ появилась информация со ссылкой на источники в правоохранительных органах о задержании в августе общей сложности девяти человек, якобы причастных к диверсионной деятельности. Среди них – дальнобойщик из Харькова Владимир Присич. Но о его судьбе до сих пор ничего не известно. Фамилии остальных фигурантов тоже остаются не названными.

​



«Диверсанты». Вторая группа

Спустя три месяца, в российской ФСБ снова заявили о задержании в Севастополе еще троих людей, которых тоже назвали «членами диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины». Это Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов и Владимир Дудка.

Выяснилось, что Штыбликов и Бессарабов являются военными экспертами аналитического центра «Номос», а Дудка работал сапером в подконтрольном России севастопольском управлении МЧС.

В СБУ отрицают связи с задержанными. Все они продолжают находиться под стражей.

​



Крымские «хизбы»

В сентябре Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор четырем крымским мусульманам, которых обвинили в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир». Согласно решению суда, севастополец Руслан Зейтуллаев, которого российские власти называют организатором ячейки «Хизб ут-Тахрир», приговорен к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Ферату Сайфуллаеву, Рустему Ваитову и Нури Примову назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.



Давление и арест и украинскую символику

В начале сентября в Севастополе посреди дня возле торгового центра был избит местный житель Игорь Мовенко. Причиной, по которой на него набросился неизвестный, стала украинская символика и значок батальона «Азов», наклеенная на раму его велосипеда. Игорь Мовенко тогда получил серьезные травмы. Местные правоохранители не только не расследовали этот инцидент, но и обвинили в произошедшем самого Мовенко.

Гагаринский суд Симферополя впоследствии оштрафовал севастопольца на 2 тысячи рублей за «распространение нацистской символики». Однако затем сотрудники ФСБ провели обыск у него дома, во время которого, по словам Мовенко, били его и угрожали поместить в СИЗО, если он не признается в экстремизме.

На 30 дней был арестован другой крымчанин – житель села Серебрянка Раздольненского района Владимир Балух. Сотрудники ФСБ якобы нашли у него во время обыска патроны и динамит. Балух, проживая в Крыму, не боялся открыто выражать свое неприятие аннексии полуострова: на крыше его дома развевался украинский флаг, а на стене была размещена табличка «Улица Героев Небесной сотни, 18».





Дела против активистов «Крымской весны»

В октябре сотрудники российской ФСБ задержали в Алуште депутата местного горсовета Павла Степанченко и владельца издания «Твоя газета» Алексея Назимова по подозрению в коммерческом подкупе и посредничестве в нем. В течение трех месяцев они продолжают находиться в симферопольском СИЗО.

Оба задержанных ранее были сторонниками российской аннексии Крыма. Их адвокаты считают, что Степанченко и Назимов преследуются за публичную критику подконтрольных России властей в Алуште и именно поэтому с ними «хотят расправиться уголовным делом».

В ноябре в Крыму осудили еще одного сторонника российской аннексии Крыма – лидера пророссийского движения в Севастополе, активиста событий «Крымской весны» Геннадия Басова. Он был признан виновным в ряде коррупционных преступлений. Ленинский районный суд приговорил его к девяти годам лишения свободы в колонии строго режима со штрафом в размере 5 миллионов рублей.

Сам Басов заявил, что считает свой приговор пустой формальностью и «не верит в севастопольское правосудие».



Приговоры за экстремизм

Среди сообщений российских силовиков в Крыму мы также нашли информацию о судебных приговорах в отношении крымчан за экстремизм. Однако ни одной фамилии в этих сообщениях названо не было.

По данным, пресс-службы ФСБ, в октябре Ленинским районным судом Севастополя был осужден к двум годам условного срока 24-летний местный житель за «публичные экстремистские призывы к свержению в Крыму и Севастополе законной власти, а также призывы к нарушению территориальной целостности России путем военного вторжения в Крым или ведения на его территории военных действий».

Осужденному запрещено заниматься деятельностью, связанной с оказанием услуг по администрированию сайтов и распространением текстовых, фото-, видео-, мультимедиа- и других информационных и новостных материалов в Интернете.

Еще два приговора были вынесены в Симферополе в отношении 19-летнего парня и 18-летней девушки, которых тоже признаны виновными в распространении экстремистских постов в соцсетях.

Киевский райсуд Симферополя назначил горожанке наказание в виде двух лет лишения свободы условно. А вот парню Центральный райсуд Симферополя определил реальное лишение свободы сроком на 3 года и 10 месяцев.