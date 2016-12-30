«Война с исламом» в школах Крыма

Крымским школам рекомендовано организовать демонстрацию документального фильма Ирины Черновой «Современная вербовка. Осторожно – зомби» среди учащихся старших классов.

Демонстрация фильма пройдет в рамках реализации «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы», утвержденного президентом России 26.04.2013 №ПР-1069 сообщается в письмах, разосланных чиновниками российского министерства образования Крыма по школам полуострова.

Этот фильм создан телекомпанией «Мира-Продакшн» по заказу телеканала «Россия 1». Он посвящен «проблеме экспансии радикального ислама на территорию России, социальной опасности и деструктивной деятельности так называемого «русского ваххабизма», технологии переформатированию сознания у религиозно-мотивированных экстремистов и радикалов, содержит анализ форм и методов вербовки российских граждан», говорится в письме из министерства.

В частности в фильме рассказывается и об общественной организации «Сердце матери» в Дагестане. Информация подается таким образом, чтобы представить зрителю эту общественную организацию не как правозащитную, а как, наоборот, защищающую интересы террористов.

Координатор объединения «Крымская солидарность» Дилявер Меметов прокомментировал Крым.Реалии свое отношение к российским СМИ, формирующим негативный образ ислама.

Очевидно, что мы должны обращаться к Корану, который является основой основ мусульманской религии. Там ясно указывается, что убийство людей, насилие, посягательство на права людей являются тяжелейшими грехами

«К сожалению, сейчас такие слова как теракты, взрывы, похищения, вербовка стали идти в контексте с исламом. Почему? Так ли оно на самом деле? Порой одно и то же событие преподносится совершенно противоположными мнениями. Это говорит о том, что нельзя брать в качестве источника знаний о религии информацию из новостей или мнений каких-то нерадивых экспертов. Ведь если мы хотим узнать какое-то объяснение химического процесса, мы обращаемся непосредственно к химику или литературе по химии. Не к филологу, не к журналисту, не к физику. Поэтому очевидно, что мы должны обращаться к Корану, который является основой основ мусульманской религии. В Коране ясно указывается, что убийство людей, насилие, посягательство на права людей являются тяжелейшими грехами», – отметил Дилявер Меметов.

По мнению правозащитника, ислам это мирная религия, не имеющая ничего общего с террором.

«Всевышний Аллах в Коране говорит: «По этой причине предписали мы сынам Исраила: кто убил кого-либо не ради воздаяния или не за нечестия, творимые на Земле, тот как будто бы убил всех людей». Посланник Аллаха сказал: «Перед Аллахом легче уничтожение всего мира, чем убийство одного человека». О чем можно говорить еще?» – подчеркнул правозащитник.

Дилявер Меметов считает, что фильм Ирины Черновой «Современная вербовка. Осторожно – зомби», рекомендованный к просмотру крымским школьникам, направлен на очернение ислама и носит не объективный характер.

Инструментов этой пропаганды множество, и одним из самых эффективных – это детсады, школы, университеты. Именно те заведения, где формируются личности, будущие члены общества

«Спекулируя незнанием людей, недруги пытаются очернить ислам, который набирает большой резонанс – это ежедневные принятия ислама по всему миру, а также возрождение ислама в мусульманском мире. Инструментов этой пропаганды множество, и одним из самых эффективных – это детсады, школы, университеты. Именно те заведения, где формируются личности, будущие члены общества. От того, какую информацию закинут им в головы, зависят дальнейшие настроения в обществе», – делает вывод правозащитник.

Также, по мнению Меметова, этот фильм призван оправдать в глазах общественности преступления, совершаемые в России против мусульман.

«По моему мнению этот фильм, кстати, не первый, создан и показан для того, чтобы опорочить очередной раз ислам и оправдать перед народом свои преступления и злодеяния против мусульман», – заявил Крым.Реалии Дилявер Меметов.

Комментариев на официальном сайте Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя по поводу письма из российского министерства, на момент публикации материала, не было.