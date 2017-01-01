Теракт в Стамбуле: десятки погибших и раненых, в том числе пострадали иностранцы

В Стамбуле 39 человек убиты, около 70 ранены в новогоднюю ночь – неизвестный нападавший открыл стрельбу из автоматического оружия, сообщает Радио Свобода. По данным главы МВД Турции среди жертв – 16 иностранцев. Их гражданство уточняется.

Преступник застрелил полицейского и еще одного человека перед входом в клуб, а войдя в него, открыл беспорядочный огонь по собравшимся. Глава МВД позднее уточнил, что ему удалось скрыться.

Как сообщает информационное агентство Anadolu, министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу утверждает, что имена 21 погибшего уже известны, из них 16 – иностранцы.

По его словам, в результате нападения, совершенного в 01:15 по местному времени, ранены десятки человек.

«Это был, безусловно, теракт, объектом которого стали невинные люди», – сказал министр.

«Нападавший был один. Террорист был одет в пальто, а после атаки переоделся и вышел из клуба в другой одежде. Вся информация анализируется правоохранительными органами, которые проводят операцию по задержанию убийцы», – добавил Сойлу.

По данным Anadolu, министр здравоохранения Турции Реджеп Акдаг сообщил, что в больницах Стамула находятся 65 раненых, состояние четырех из них оценивается как тяжелое.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган проинформирован о теракте, отмечает издание.

МИД Украины сообщает об открытии горячей линии в связи с терактом в Стамбуле. Украинские дипломаты выясняют, есть ли украинцы среди пострадавших.

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