Специально для Крым.Реалии

В последние недели прошедшего года сразу несколько судебных приговоров в отношении жителей Сочи дают еще одно основание рассматривать войну России в 2008 году как заранее запланированную операцию по захвату Грузии. Официальная российская версия – «спасение мирно спящего Цхинвали», когда в течении нескольких часов через Рокский тоннель длиной около 4 километров одностороннего пути якобы была переброшена 70-тысячная 58-я российская армия.

Неофициальная версия причин и целей августовской войны 2008 года – захват Грузии, смена власти и установление режима, лояльного Москве. Об этом неоднократно говорил экс-президент Михеил Саакашвили, отчасти их подтвердил и Владимир Путин. Не в российских традициях идти на врага с открытым забралом, напротив, у Кремля есть огромный повод в подготовке и проведении переворотов не только на постсоветском пространстве, но и в разных частях мира.

После того, как была «усмирена» Чечня, Путин взялся за наиболее неспокойные страны, среди которых Грузия и Украина были приоритетными

Операция по «освобождению» Грузии была первой в планах Путина строительства новой империи под названием «русский мир». После того, как была «усмирена» Чечня, Путин взялся за наиболее неспокойные страны, среди которых Грузия и Украина были приоритетными. Операция по захвату Грузии разрабатывалась по меньшей мере около года, но может быть стратегически – еще раньше, когда в 2006 году первой пробой было осложнение отношений после ареста грузинскими спецслужбами нескольких сотрудников ГРУ министерства обороны России. В ответ Кремль депортировал из России около 3 тысяч человек, из них трое скончались в процессе выселения. Был также введен запрет на импорт вина, минеральной воды и продуктов сельского хозяйства. Целью российских санкций было вызвать недовольство населения Грузии несоглашательской политикой Саакашвили, подъем оппозиционного движения, и смена власти будем протестов.

Чтобы столица Грузии обезлюдела за несколько дней, достаточно вывести из строя системы водоснабжения и канализации

После неудачного переворота в ноябре 2007 года, когда посланец Москвы Бадри Патаркацишвили не смог перехватить у Саакашвили власть, в Кремле поняли, что необходимо готовить военную операцию. В российской прессе в конце 2007 и с начала 2008 годов появилось большое количество публикаций – интервью, статей, аналитических докладов, в которых высказывалась необходимость проведения военной операции. К примеру, в газете «Труд» 23 июля 2008 года было написано: «Никаких ковровых бомбардировок не будет. Для того чтобы столица Грузии обезлюдела за несколько дней, достаточно вывести из строя системы водоснабжения и канализации. Данные о расположении и тех и других находятся в распоряжении Генштаба еще с советских времен. Кроме того, авиационной атаке могут быть подвергнуты электростанции, структуры теле- и радиовещания, системы связи. Впрочем, добавляют на условиях анонимности офицеры, силу и способ ответа будет определять политическое, а не военное руководство страны».

13 июня 2008 года агентство «Regnum» опубликовало аналитический доклад «Перспективы войны в Закавказье и Средней Азии». «Сегодня приоритетной практической и тактической задачей Запада в регионе является реализация проекта Транскаспийского трубопровода, который мог бы подпитать трубопроводные артерии по линии Азербайджан-Грузия-Турция, а также загрузить перевалочные мощности грузинских портов… Политика США и их союзников в Закавказье обрела практически консолидированное отторжение России, Ирана и Турции. Азербайджану, Армении и Грузии в конечном итоге придется выбирать свой путь в зависимости от исхода этой позиционной борьбы: или строить свою собственную стратегию на свой страх и риск, или становиться «разменными монетами» американской стратегии «сдерживания», ответственность за которую не понесут ни США, ни Россия, ни Иран. Одним словом, выбор предстоит неудовлетворительный».

В конце доклада приведены стратегические направления ударов по Грузии: «Кодорское ущелье – Гальский район – Очамчира: Грузия – Абхазия (с участием России); Цхинвал – Джава: Грузия – Южная Осетия (с участием России)». То есть, именно так, как и произошло на самом деле в августе 2008 года. Российские войска стягивались в Южную Осетию со 2 августа, меняя дислокацию после проведенных на Северном Кавказе учений. В подтверждение этого плана 30 июля 2008 года был закончен ремонт железной дороги на территории оккупированной Абхазии. Как сообщило агентство «Интерфакс», «В ночь на среду из абхазского поселка Дранда близ Сухуми, где временно дислоцировались военнослужащие российских железнодорожных войск, отправился первый эшелон, которым в Россию вернутся около 200 военных». Начальник управления абхазской железной дороги Гурам Губаз уточнил, «российские железнодорожные войска отремонтировали более 50 километров железнодорожного пути, а также около 20 мостов, тоннелей и других искусственных сооружений». Грузия заявила категорический процесс этими странными приготовлениями.

Полную оккупацию Грузии остановило соглашение Саркози, подписанное 16 августа тогда президентом России Медведевым, а также после телефонного разговора Путина и президента США Джорджа Буша

Для чего ремонтировалась в Абхазии железная дорога стало понятно 11 августа 2008 года, когда российские войска перешли административную границу Абхазии и захватили Зугдиди и Сенаки. Это произошло на третий день «спасения осетин», то есть, Кремль начал осуществление плана оккупации всей Грузии, а Цхинвали и «мирно спящее население» было лишь поводом для крупномасштабного вторжения. В последующие дни – 12 и 13 августа российские войска заняли Поти, Кутаиси, Гори и заняли позиции в 36 километрах от Тбилиси. Полную оккупацию остановило соглашение Саркози, подписанное 16 августа тогда президентом России Медведевым, а также после телефонного разговора Путина и президента США Джорджа Буша.

Все события августа 2008 года представляются российской пропагандой исключительно как операция «по принуждению Грузии к миру», то есть, как «защита населения Южной Осетии». До сих пор не было вразумительного объяснения по поводу оккупации значительной части Грузии, находящейся далеко от Цхинвали. Скорее всего, как утверждал Михеил Саакашвили, именно телефонный разговор Путина и Буша положили конец желанию Кремля захватить Грузию и поменять власть. В таком случае, Россия была бы признана не «защитником осетин», а оккупантом и захватчиком страны, как через шесть лет произошло уже с украинским Крымом.

Зачем российским спецслужбам нужны были громкие процессы против нескольких женщин, обвиненных в «шпионаже»? Скорее всего от бессилия и злобы по поводу того, что война 2008 года закончилась не так

С какой стати российским спецслужбам нужны были громкие процессы против нескольких женщин, обвиненных в «шпионаже»? Скорее всего от бессилия и злобы по поводу того, что война 2008 года закончилась не так, как предусматривали планы Путина. На последней пресс-конференции Путина спросили о приговоре в отношении Оксаны Севастиди, жительнице Сочи, которая якобы отправила SMS в Грузию в августе 2008 года. Тогда через Сочи в Абхазию шли составы с военной техникой. Оксана Севастиди получила SMS от знакомого из Грузии, который спрашивал, правда ли, что в городе стоят танки. Она ответила: мол, раньше вроде были, теперь – нет. В январе 2015 года ее арестовали и предъявили обвинение в государственной измене, и что ее знакомый – сотрудник спецслужб Грузии. В марте 2016 года Оксану Севастиди осудили на 7 лет лишения свободы.

Приговор Оксане Севастиди вынес судья Владимир Кобзев. Он же в ноябре 2014 года осудил на шесть лет за шпионаж гражданку Грузии Екатерину Харебаву, и тоже из-за SMS, которые она отправляла еще в апреле 2008 года, то есть за три месяца до начала войны. Екатерину Харебава обвинили в шпионаже и приговорили к шести годам лишения свободы. Еще одна осужденная по той же причине – Инга Тутисани, ее приговорили в июне 2014 года. Всего правозащитной группе «Команда 29» адвоката Ивана Павлова стало известно о десяти приговорах по обвинению в государственной измене, которые вынес Краснодарский районный суд с 2013 года. Называются следующие имена: Патарая, Кесян, Хурцилава, Леван Латария, Марина Джанджгава, Инга Тутисани, Манана Капанадзе, и большая часть обвинений связана непосредственно с подготовкой войны в Абхазии.

Адвокат Иван Павлов, комментируя Радио Свободе эти обвинения, называет абсурдом привлечение людей к ответственности: «Каждое из этих SMS-сообщений состоит из 60-70 символов. Как в эти 60-70 символов можно уложить сведения, которые эксперты Генерального штаба трактуют как государственную тайну, непонятно». При этом, дело Севастиди обнаружено случайно, когда общество «Мемориал» обнаружила осужденную уже в колонии. Иван Павлов получил также письмо от еще одной осужденной по тем же обвинениям – от Анико Кесян, приговоренной в августе 2015 года к 8 годам лишения свободы.

Но и эти процессы – не все, что успели «раскрыть» доблестные российские спецслужбы. В 2011 году на автовокзале Ростова-на-Дону ее задержали сотрудники службы военной контрразведки была задержана Ирина Алиева, которая якобы «хотела отвезти родственникам в Грузию, на электронных носителях – информация о размещении и численности воинского контингента в Южном военном округе, составляющая государственную тайну». По версии спецслужб добывал секретные сведения сын Алиевой – лейтенант одной из воинских частей Ростова на-Дону. Представляете – лейтенант знал о каких-то важных секретах всего Южного военного округа, а его мать на «электронных носителях» (!) перевозила тайны в банальном автобусе. В окружном военном суде Ростова-на-Дону вину обоих резидентов сочли доказанной и приговорили Давида Алиева к 10, а его мать к 8 годам тюрьмы.

Тогда же в 2011 году суд в Ростове-на-Дону приговорил майора в отставке Владимира Кленкова к 12 годам колонии строго режима, признав его виновным в государственной измене. По данным следствия, он, будучи российским гражданином, передал грузинским спецслужбам сведения под грифом «секретно» – то есть нарушил государственную тайну. 25 июля 2013 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил военнослужащего одной из воинских частей, дислоцированных в Абхазии, прапорщика Дениса Каймакова к восьми годам колонии строго режима по статье «государственная измена в форме шпионажа». В 2015 году подполковник российской армии Таймураз Алиев получил 18 лет колонии за шпионаж в пользу Грузии. По решению суда Алиев признан виновным по статье 275 УК России о государственной измене.

Неудачная для Кремля война вызвала следующую волну злости и мести – помимо бывших военных и прапорщика начали хватать женщин – за SMS

Борьба спецслужб – обычное дело, тем более между странами, которые находятся в состоянии конфликта. В 2006 году Россия не смогла стерпеть позора, когда была арестованы четыре сотрудника ГРУ и одиннадцать связанных с ними граждан Грузии. Процесс выдворения был публичным – в присутствии журналистов, каждого ГРУшника сопровождали по двое грузинских полицейских – мужчина и женщина, на голову выше россиян. История конечно не рядовая, но, когда это сделала крохотная Грузия, не испугавшись грозного рычания из Кремля, стало понятно, что Россия будет мстить.

Потом была депортация этнических грузин из России, введение эмбарго на продукты, организация переворота в ноябре 2007 года и, наконец, война. Неудачная для Кремля война вызвала следующую волну злости и мести – помимо бывших военных и прапорщика начали хватать женщин – за SMS. Российские спецслужбы забыли о том, что существуют военные спутники и о передвижении военных эшелонов легко было узнать, не обязательно выслеживая SMS-ки «шпионок». Однако все последние судебные процессы над несчастными женщинами только подтверждают планы Кремля на август 2008 года, когда захват Грузии должен мог стать реальностью.

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