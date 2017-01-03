Полуостров фейковых «сокровищ»: как СМИ говорят о Крыме?

Команда украинского проекта StopFake.org, который занимается развенчивает фейковых материалов в СМИ, отмечает, что в 2016 году неправдивых крымских историй стало в два раза больше. Улучшилось и качество фейковых новостей: герои реальные, истории запутанные. Теперь журналисты тратят все больше времени на развенчание продуктов пропаганды, вместе с тем отмечают и повторение сценариев.

«Паттерны в раскручивании историй все время повторяются. Они могут повторяться несколько раз в месяц, как это происходит с делегациями: раз сообщили о том, что якобы кто-то признал Крым путем приезда туда делегации, так это и повторяется. Есть у меня подозрение, что мы будем видеть такие истории и в дальнейшем», – рассказала Крым.Реалии сооснователь проекта StopFake.org Марго Гонтар.

Основными темами для вольных сочинений СМИ о Крыме, по наблюдению команды, стали приезды на полуостров якобы международных делегаций, которые оказались людьми далекими от представления официальной точки зрения властей, кампании против Меджлиса крымских татар, миллионы туристов на полуострове, признание различными странами нынешнего статуса Крыма, задержанные украинские военные и разведчики. При этом российская аудитория доверяет фейкам больше украинской, отмечают специалисты StopFake.

Однако означает ли это, что к теме Крыма повысился общий уровень интерес СМИ?

Программный детектор общественной организации «Детектор Медиа» Роман Шутов говорит, что проведенный в конце 2015 года мониторинг показал – тема Крыма в Украине замалчивается. Процент крымских материалов от массы новостных сюжетов на украинских национальных каналах в вечернее время составил тогда 1%, сейчас ситуация не изменилась, отмечает эксперт.

Украинские журналисты не могут работать на оккупированной территории «Мы понимаем, что причиной этому не столько редакционная политика изданий, сколько отсутствие доступа журналистов к достоверным источникам, поскольку журналисты не могут работать на оккупированной территории. Журналисты не очень хотят ссылаться на вторичные источники», – отмечает Шутов.

В самом Крыму украинскую тему стараются игнорировать, в ответ же получают равнодушие в российских медиа, отмечают в организации.

«В российских СМИ о Крыме вспоминают как о любом другом регионе Российской Федерации. В этом тоже содержится свой месседж: все – Крым уже не особенный, сквозит мысль, что «по другому быть не может» и «почему мы должны говорить о Крыме больше, чем о Красноярском крае, например». Такое замалчивание особенности Крыма я бы тоже считал частью пропаганды. Но, конечно, уже не столь интенсивной», – сказал Шутов.

Теперь говорить о «Крымнаш» в Росии рискованно

«Ура-патриотическая волна» крымской темы в России превратилась в штиль. К ней иногда вновь приходят, но теперь говорить о «КрымНАШ» рискованно, ведь «на уровне дискуссий все больше проскакивает на эту тему сомнений и контр-аргументов: вот мы присоединили Крым и что мы от этого получили?» – добавляет эксперт.

В украинских СМИ крымская тема также непостоянна, говорит исполнительный директор общественной организации «Детектор медиа» Диана Дуцик.

«Информация о Крыме идет волнами. В первую очередь, это связано с информационными поводами, часто негативными: аресты, давление или преследования тех, кто не согласен с российской политикой. Общая проблема наших СМИ (и это касается не только темы Крыма, но и войны на Востоке), что они мало пишут о людях, а больше о событиях, поэтому многие проблемы просто обезличены, не хватает простых человеческих историй. Есть еще одна проблема. Например, был зафиксирован случай применения языка вражды в отношении крымских татар. В одном из выпусков авторской программы «Открытый микрофон» о взрывах в Новоалексеевке Херсонской области ведущий позволил себе назвать крымских татар «гостями», а также фактически продвигал непроверенную версию о причастности крымских татар к взрывам. Независимый медийный совет (после обращения Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания), принял решение о нарушении законодательства, а также о нарушении профессиональных журналистских стандартов в обозначенной программе», – напоминает Дуцик.

А вот российские СМИ «по полной оторвались» на теме победы украинской певицы Джамалы на песенном конкурсе «Евровидение-2016».

«Победительница «Евровидения» Джамала – крымская татарка (и тут было в украинских СМИ много позитива). Мониторинг, который сделала наша организация «Детектор медиа», показал, что российские СМИ позиционировали Джамалу как маргинальную участницу «Евровидения». А кампанию по дискредитации Джамалы превратили в атаку против «Евровидения» и Европы в целом. Участие Джамалы российские СМИ рассматривали с политической точки зрения. Чего только стоят, например, такие выводы в их новостях. Вот цитата из новостей «РЕН ТВ»: «Композиция называется «1944». Текст песни повествует о депортации Сталиным крымских татар, выступивших в поддержку гитлеровских оккупантов. В песне события серьезно исковерканы. Джамала в композиции называет депортацию массовым убийством и оправдывает выступивших на стороне фашизма. Цель исполнения композиции, по всей видимости, – антироссийская пропаганда в Европе», – добавляет Дуцик.

Международные эксперты отмечают, что, несмотря на стремление президента России выставить Крым как большую победу, в целом полуостров все чаще пропадает из повестки дня российских СМИ.

Об Украине уже нет такого объема информации в российских СМИ

«Мы сделали мониторинг российских каналов за июнь-июль и сентябрь-октябрь 2016 года. Хотя еще не все данные обработаны, но можно уже точно сказать что, в 2015 году времени Украине уделялось намного больше. К примеру, год назад канал «Россия 1» предоставлял сравнительно одинаковое время для информации как о России, так и об Украине. Сейчас мы смотрим, что есть и другие глобальные темы, на которые смотрят российские каналы. Об Украине уже нет такого большого объема информации. Можно увидеть информацию о Сирии, Турции, Brexit, американских выборах, российских выборах. То есть, в сравнении с 2015 годом, в эфирах говорят не только об Украине», – отметил директор словацкой медиа-мониторинговой организации «MEMO 98» Расто Кужел.

Глава Центра информации о правах человека Татьяна Печончик говорит, что общая картина Крыма в украинских СМИ представлена достаточно хорошо, при этом в украинском обществе недостаточно знают о конкретных делах.

Остается все меньше источников информации в Крыму – люди вынуждены работать в подполье

«На мой взгляд, уровень представленности темы Крыма в украинских СМИ достаточно солидный и приличный. Украинские СМИ стараются освещать и те крохи информации, которые доходят из Крыма, давать свои оценки, интерпретации. Другая проблема – что остается все меньше и меньше источников информации в Крыму. Эти люди часто вынуждены работать в подполье – их запугивают, многие из них уже уехали на материковую часть Украины. Мне кажется, что очень важно для СМИ продолжать работы с источниками из Крыма, заботиться о безопасности своих корреспондентов, журналистов в Крыму и продолжать подавать эту тематику с разных сторон. Мне кажется, что очень важна критическая оценка действий украинской власти, этого очень не хватает», – отметила правозащитник.

Отрыв украинских СМИ от крымской реальности отмечает и советник Министерства информационной политики по вопросам Крыма Юлия Каздобина.

У крымчан складывается такая картинка, что Крыма в украинских СМИ нет

«Очень важно рассказывать о том, что происходит в Крыму, потому что за ежедневными хлопотами люди забывают и обрываются человеческие связи, которые держали украинцев и Крым, украинцев и крымчан. Важно напоминать о том, что там остались люди, которым не все равно и которые продолжают бороться, несмотря на все те условия, которые создала для них оккупационная власть. Пока мониторинга мы не делали, но, насколько я ощущаю, у крымчан складывается такая картинка, что Крыма в украинских СМИ нет. Те, кто находится в Крыму, часто упоминают, что вопрос Крыма стоит на повестке украинских СМИ не очень остро, мягко говоря», – сказала Каздобина.

На территории материковой Украины работает до десятка СМИ, которые специализируются на теме Крыма. Главная проблема журналистов – физический доступ на полуостров и обеспечение безопасности работы. Ведь для крымчан, оставшихся там после аннексии, сотрудничество с украинскими изданиями может обернуться уголовным делом (как произошло с журналистом Николаем Семеной).