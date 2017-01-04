Специально для Крым.Реалии
Накануне Нового года произошло событие, которое мало кто заметил вне России. Президент Татарстана Рустам Минниханов выступил с жесткой критикой решения центральных властей относительно увеличения расходов его республики на нужды Москвы. А проще говоря – на датируемые регионы. Как известно, Республика Татарстан – один из немногочисленных российских регионов-доноров. И расходы этих регионов на всю остальную страну постоянно растут – а значит, падает их собственное благосостояние.
У меня нет никаких сомнений, что возмущение по поводу искусственного уменьшения бюджетных трат происходит отнюдь не только в Татарстане. То, что руководство этой республики решилось на публичную дискуссию, связано с ее новейшей политической историей.
Как известно, 25 лет назад Республика Татарстан активно боролась за превращение из автономной республики Российской Федерации в новую союзную республику. В 1991 году в Казани даже отказались от проведения выборов президента РСФСР, так что до 1999 года единственным легитимно избранным гражданами республики руководителем был президент Татарстана Минтимер Шаймиев, а вовсе не Борис Ельцин. Ситуация не намного улучшилась даже после краха Советского Союза и провозглашения независимости Российской Федерации. Татарстан, в отличие от практически всех тогдашних субъектов Российской Федерации (Чечня заявляла о своей независимости от России) отказался от подписания Федеративного договора. Отношения Москвы и Казани регулируются отдельным соглашением. Но и после его заключения в отношениях Татарстана с федеральным центром было немало проблем.
Путину придется определяться: либо он оставит «богатых» в покое, либо попытается размазать бедность ровным слоем по всей территории России
Необходимость «раскулачивать» относительно благополучные регионы страны может привести к социальным и политическим кризисам там, где стабильность нужнее всего – в Москве, Петербурге или Казани. Так что рано или поздно Путину придется определяться: либо он оставит «богатых» в покое, либо попытается размазать бедность ровным слоем по всей территории России – и в результате получит бунт некогда благополучных граждан и недовольство элит.
С одной стороны, именно с аннексии Крыма российские проблемы и начались – так что стоит ли бросать на произвол судьбы «символ сакральности»? А с другой, если проблемы усиливаются и становится ясно, что Крым можно будет и не удержать, то стоит ли зарывать деньги в потенциально чужую территорию, да еще и вызывать этим раздражение тех, кто кормит всю остальную страну?
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