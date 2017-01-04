«Вот что святой кредит делает» – из крымских сетей

Лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, которой прочат победу на президентских выборах во Франции, раскрыла свои карты в крымском вопросе. «Я абсолютно не верю, что там была незаконная аннексия: был референдум, народ Крыма хочет присоединиться к России», – заявила она. В социальных сетях Ле Пен возразили и даже нашли возможную причину появления ее скандального заявления.

Комментируя слова французского политика, некоторые участники обсуждения не выбирают выражений.

Марина Ефимова

за Корсику не боится? а ну как там окажутся вежливые и не очень человечки-корсиканцы и пошлют Францию?

Олег Кононенко

"Народ Крыма"?)). Т.е. она не будет против, когда "народ Корсики" пошлет лесом Париж? И когда "народ Сен-Дени" приехавший из Алжира потребует ввести во Франции второй госязык арабский?))...

Ruslan Shcherbyna

Не все крымчане, а только часть хотела присоединения к РФ. Тех же граждан Украины, кто не предал свою страну - а таких в Крыму сотни тысяч - просто запугали путинские головорезы. Ле Пен лжет в угоду кремлевским спонсорам.

Связь между заявлением Ле Пен и возможным финансированием ее избирательной кампании Кремлем мало у кого вызывает сомнения.

Alexander Kovalenko

...Прежде всего, напомню, что у Марины ещё в сентябре признали, что "НФ" не обладает достаточными средствами для проведения президентских выборов! Так, на начало осени прошлого года "Национальный фронт" располагал суммой в 4 млн. евро, в то время как на выборы нужно было минимум 12 млн евро, а желательно и все 20 млн. Тогда, поставленная перед фактом Мариша заявила, что готова признать Крым российским, если станет президентом и, предварительно обратившись в Белокаменную за кредитом в 27 млн евро и вы не поверите!

Вы не поверите, но буквально перед новым годом появилась информация о том, что "Первый чешско-российский банк" готов предоставить Марин Ле Пен кредит на предвыборную компанию! Сумма не называется, но известно, что ранее через этот банк Мариша получила около 9 миллионов евро. И если это так, то поведение Маринки и без того облизывающей высокодуховного царька по поводу и без, вполне таки объяснимо…

Mikhail Kuznetsov

...Когда французские банки отказались финансировать твои выборы, вся надежда на Путина

Новоселов Андрей

деньги кончились, дай Путин денег.

Luda Borispolets

Ей деньги присылают вместе с текстом.

Маша Воликова

...Кто бы сомневался. А если ей еще денег дадут, то она скажет, что Финляндия вся наша, а так же Аляска, Польша, Прибалтика и вся Средняя Азия. И Украина, конечно.

goddd

Теперь очередной транш ей обеспечен.. Российские пенсионеры и больные дети снова будут затягивать пояса..

В связи с заявлением Ле Пен возник вполне логичный вопрос.

Точки над i в этой теме расставил Алексей Мельников:

Вот что святой кредит делает!

Свершилось. Она снова на арене политического цирка. Путин, открывай казну и грузи евро чемоданами во Францию.

Французская национальная фронтовичка - Марина Жановна Лепенная, обласканная в Москве б.у. спикером Госдумы С.Е. Нарышкиным с «ее новыми партийными установками, отвечающими духу современной Франции», начала платить по старым долгам.И готова сделать новые.

Она заявила, что Крым – российский.

В мае во Франции выборы Президента.

В 2014 году, по сообщениям прессы, Национальный фронт Марин Ле Пен получил от одного российского банка кредит в 11 млн. евро.

В феврале 2016 года, как сообщается, Национальный фронт Марин Ле Пен обращался к России с просьбой о предоставлении кредита в 27 млн. евро.

Президентская кампания Ле Пен оценивается примерно в 20 млн. евро, денег не хватает.

Если факты верны, то разве то, что делает Марин Ле Пен - не политическая коррупция? Я признаю Крым вашим, а вы мне дайте денег. За ваши деньги я приду к власти во Франции и сделаю, как вы хотите.

Большего унижения Франции, которую Ле Пен превращает в тряпку для вытирания чужой захватной грязи, трудно представить...