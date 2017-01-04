«КрымSOS» на Херсонщине: итоги и прогнозы

Херсон – С какими трудностями пришлось столкнуться в 2016 году переселенцам из Крыма, чем отличался он от предыдущего, и какие были позитивные моменты для крымчан, – корреспондент Крым.Реалии поинтересовался у сотрудников Южноукраинского офиса общественной инициативы «КрымSOS».

Организация консультирует переселенцев из Крыма и Востока Украины по социальным вопросам, оказывает первичную и вторичную юридическую помощь, психологическую помощь, содействует в поисках жилья и работы, и так далее.

«Тяжелый год, но были и позитивные изменения»

Координатор Южноукраинского офиса общественной инициативы «КрымSOS» Алексей Тильненко отмечает, что согласно статистическим данным, всего из Крыма переселились порядка 22-24 тысяч человек. Большая часть крымчан уехала во Львовскую, Киевскую области. А на Херсонщине, по данным общественника, проживает немного более 1000 переселенцев из Крыма.

Представитель «КрымSOS» рассказал, что переселенцам оказывают экстренную индивидуальную помощь, когда люди в чем-то нуждаются.

«Был случай, когда крымчане приехали и жили в лодке, потому что у ребенка была справка, а у мамы не было справки. Из-за того, что не было справки, МЧС никак не могло расселить, и подобных случаев было много, разных», – добавил Тильненко.

Он рассказал, что, в сравнении с предыдущим годом, крымчане больше сталкиваются со сложными юридическими вопросами.

«Юридические кейсы были несколько усложнены, потому что время проходит, люди уже вступают в брак по оккупационному законодательству, меняют документы, мамы меняют фамилии, берут фамилии мужей – получается, что у мамы одна фамилия, фактически девичья, а у ребенка другая, очень большой проблемой в этом году стало установление родства между мамой и ребенком», – рассказал Алексей Тильненко.

Еще одной проблемой, с которой в том числе сталкивались переселенцы, общественник обозначил и действие постановления Кабмина № 1035, а также некоторых норм таможенного кодекса, «которые не позволяют крымчанам вывезти с полуострова свое имущество».

Из позитивных изменений для крымчан координатор регионального представительства выделил стартовавший осенью этого года в Херсонской области «долгожданный» проект «брак за сутки». По этому проекту крымчане могут приехать на территорию Херсонщины и заключить брак в течение суток – им необходимо лишь приехать и подать документы.

В чем отличия переселенцев из Крыма и с Востока Украины?

Среди характерных черт, наблюдаемых среди переселенцев, Тильненко выделил «неохотное желание защищать свои права» – к примеру, добиваться через суд решения по провозу личных вещей через админграницу. Крымчане отказывались идти в суд, даже при бесплатной юридической поддержке.

Другую тенденцию заметила советник по вопросам громад Южноукраинского офиса общественной организации «КрымSOS» Ольга Чебукина. По ее личным наблюдениям, малое количество переехавших на материковую часть Украины крымчан желает регистрироваться как переселенец, получать помощь от государства.

Мы стимулируем людей, чтобы они могли самостоятельно и себе помогать, и другим людям

«В основном, у крымчан ни у кого не вижу особого желания получать эти справки, мало кто хочет регистрироваться как переселенец. Но иногда необходимо либо прописаться, любо получить этот статус... Люди не хотят получать помощь государственную, неоднократно такое слышала. Но они не отказываются от волонтерской помощи в экстренных ситуациях. Если есть, где прописаться, они прописываются, в отличие от переселенцев с Донбасса», – рассказала Чебукина.

По ее словам, инициатива «КрымSOS» финансово поддерживает проекты переселенцев, направленные на развитие сообществ.

«Мы стимулируем людей, чтобы они могли самостоятельно и себе помогать, и другим людям. Показать, что они – граждане Украины. Чтобы они воспринимали себя не просто как переселенцы, а как местные люди, и чтобы их так воспринимало местное сообщество. В связи с этим выделяются гранты от УВКБ ООН, приоритет которых – развитие сообществ», – подчеркнула представитель «КрымSOS».

Планы и прогнозы

Говоря о планах на 2017 год, представители «КрымSOS» выделяют желание организации «усилить крымский компонент». Для этого общественники намерены провести информационные кампании на тему незаконно похищенных людей, которые без вести пропали в Крыму, и политзаключенных, максимально информировать о нарушениях прав человека на полуострове.

На фоне ухудшения ситуации с правами человека в Крыму, возможно, еще будут волны выезда людей на материк

На админгранице с Крымом представители организации рассматривают возможности либо разместить информационные баннеры, либо организовать консультации для крымчан.

Алексей Тильненко отметил, что, если в 2016 году были только локальные проекты по активизации сообществ, то в следующем году могут быть поддержаны проекты межрегиональные, более глобальные:

«Сложно прогнозировать ситуацию. Если будут внесены изменения в постановление №1035 по поводу провоза личного имущества на фоне ухудшения ситуации с правами человека в Крыму, то, возможно, еще будут волны выезда оттуда на материк. Если же изменений не будет – не знаю, насколько люди будут готовы бросить все и выехать».