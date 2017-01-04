Экономика Крыма: уверенное падение

Российские власти Крыма регулярно отчитываются об экономических достижениях, а местные статистики старательно манипулируют цифрами хотя бы для частичного подтверждения их слов. Однако и это не помогает: даже беглого взгляда на местную статистику достаточно, чтобы увидеть, как стремительно деградирует экономика аннексированного полуострова.

Промышленность

По данным Крымстата индекс промышленного производства в Крыму за 11 месяцев 2016-го составил 107% относительного аналогичного периода прошлого года. Однако львиную долю этого прироста обеспечивает производство и распределение газа, электричества и воды (170% к предыдущему году), а также добывающая сфера – число карьеров на полуострове быстро растет, что позволило увеличить добычу щебня на 40%, гранита и камня – на 72,6%, а известняка – на 83% в сравнении с 2015 годом. Иными словами небольшой экономический прирост достигается исключительно за счет хищнической добычи природных ресурсов полуострова.

Небольшой экономический прирост достигается исключительно за счет хищнической добычи природных ресурсов полуострова

Небольшое оживление в сравнении с 2015 годом демонстрирует строительная сфера: на 35% выросло производство металлопластиковых окон, на 42% – бетона и на 226% – строительного раствора.

Однако за этими внушительными цифрами скрывается довольно печальная ситуация в других отраслях промышленности. Например, производство электрооборудования сократилось на 24,4%, минеральной продукции – на 33%.

Но лучше всего уровень падения крымской экономики демонстрирует объем реализованной промышленной продукции. Так, по итогам 2013 года в АР Крым было реализовано промышленной продукции и услуг на сумму в 3,3 млрд долларов США, а по итогам 11 месяцев 2016 года – всего на 160 млн долларов США (в 20,6 раз меньше).

Сельское хозяйство и пищевая промышленность

Если в промышленном секторе рост обеспечивает добывающая промышленность, то в аграрной сфере оккупанты хвастаются урожаями зерновых и подсолнечника. Так, по данным Крымстата, в 2016 году было собрано 1,32 млрд тонн зерновых (на 1,7% больше, чем в 2015 году) и 158,2 тыс тонн семян подсолнечника (почти на 40% больше, чем в 2015 году). В обоих случаях показатели 2013 года превысили: по зернобобовым почти в 2 раза, а по подсолнечнику – на 30%. Однако следует учитывать, что 2013 год оказался одним из самых неудачных для сельского хозяйства АР Крым. В остальные годы в Крыму собирали 1,2–1,5 млрд тонн зернобобовых, а в 2011 году даже 1,9 тонн.

При этом урожай картофеля и овощей оказался намного меньше доккупационного периода: картофеля собрали на 36% меньше, чем в 2013 году, а овощей – почти на 50% меньшей ( 254,5 тыс тонн в 2016 году против 472,9 тыс тонн в 2013 году).

Не оставляет россиянам повода для радости и сфера животноводства. Так, производство крупного рогатого скота продолжает сокращаться: со 158,2 в 2013 году до 114,7 тыс голов в 2016 году (на 28%), коров – с 69,8 до 62 тыс голов (на 12%), свиней – со 164,1 до 152,1 тыс. голов (на 8%), овец и коз – с 282 до 227,6 тыс голов (на 20%).

Вместе с сокращением количества скота сокращается и производство мясо-молочной продукции. В частности, в 2016 году производство мяса крупного рогатого скота составило всего 16% к уровню 2015 года, птицы – 86,4%. Увеличилось только производство свинины (на 10,7%), что легко объясняется массовым забоем животных на фоне введенного весной карантина из-за африканской чумы свиней.

Сокращение поголовья коров и прекращение поставок молочного сырья с материковой Украины привели к снижению производства молочной продукции в среднем на 30%. Так, по итогам 11 месяцев 2016 года производство молока упало на 28%, масла сливочного – на 33%, сметаны – на 36%, а кефира – на 40% в сравнении с 2015 годом.

Рост продемонстрировала лишь сфера алкогольных и безалкогольных напитков: производство вина возросло на 8%, воды минеральной – на 40%, а коньяка – на 53,2%. На 11% стали больше выпускать муки и хлебобулочных изделий.

Внешняя торговля и инвестиции

Наиболее масштабный уровень падения зафиксирован во внешней торговле полуострова. Так, по итогам января-ноября 2016 года внешнеторговый оборот Крыма составил всего 65,8 млн долл США – в 3 с лишним раза меньше уровня 2015 года (216,7 млн долл). Если сравнивать с временами до российской аннексии полуострова, крымский экспорт сократился примерно в 28 раз, а импорт – в 35 раз.

Не лучше обстоят дела с инвестициями, о росте которых неустанно сообщает крымский «кормчий» Сергей Аксенов. Так, за 9 месяцев 2016 года в основной капитал в Крыму было инвестировано 18,8 млрд рублей (порядка 312 млн долларов США). В то же время в 2013 году объем прямых иностранных инвестиций составил 1,6 млрд долларов США.

Строительство и транспорт

Несмотря на бурный рост добывающей промышленности на полуострове и отчеты местной «власти» о высоких темпах строительства, до уровня 2013 года Крыму еще очень далеко. В частности, в 2016 году было построено 224,1 тыс кв. м жилья, а в 2013 – 963 тыс. кв.м (в 4 раза больше). К тому же, за бюджетные средства «богатая» Россия построила на аннексированном полуострове всего 10 тыс кв. м жилья.

За бюджетные средства «богатая» Россия построила на аннексированном полуострове всего 10 тыс кв. м жилья

По уровню транспортных перевозок Крым также не может догнать украинские времена. Даже учитывая, что автомобильный транспорт стал теперь практически основным на полуострове, за 11 месяцев 2016 года его грузооборот составил 99,3 млн тонно-километров, а по итогам 2013 года – более 1,1 млрд тонно-километров (падение в 11 раз).

Аналогичная картина и с перевозками пассажиров: в 2013 году только пассажирскими автобусами был перевезен 121 млн человек, а в 2016 году всеми видами автотранспорта – 92 млн человек. Пассажирооборот автобусов в 2013 году составил 2,5 млрд пассажиро-километров, а в 2016 – только 2,17 млн пассажиро-километров.

Восточная мудрость гласит: «Сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет». Также и с крымской экономикой – сколько ни колдуй над цифрами, выискивая позитивные моменты, реальность возьмет свое и покажет всю глубину деградации крымской экономики под руководством подконтрольной Кремлю власти.