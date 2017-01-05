В Крыму с 1 января повысили цены на проезд в троллейбусах и электропоездах. Теперь крымчанам и гостям полуострова, которые пользуются этими видами транспорта, придется платить в среднем на 20% больше, чем ранее. А уже к середине года подконтрольные России власти Крыма повыcят цену проезда в электротранспорте еще на 15%.

Согласно новым тарифам, которые обнародовал «Крымтроллейбус», одна поездка в троллейбусе городского сообщения на полуострове теперь стоит 12 рублей. Исключением является только Керчь, где до июля будет действовать тариф на проезд в размере 10 рублей, а в июле повысится до 12 рублей.

Минимальная стоимость билета на междугородных троллейбусных маршрутах составляет 20 рублей.

У кого дороже

В последний раз стоимость проезда в троллейбусах Симферополя повышали ровно год назад – с 8 до 10 рублей. Тогда в Министерстве транспорта подконтрольного России правительства Крыма заявляли, что цена проезда даже после ее повышения не покрывает всех затрат, которые несут транспортные предприятия, а в крымском Госкомцен предупреждали, что этот тариф не является экономически обоснованным, а значит дальнейшие повышения неизбежны.

Однако в течение всего прошлого года стоимость проезда увеличилась только в маршрутных автобусах Крыма. Цена проезда в троллейбусах оставалась неизменной. Теперь же чиновники анонсируют подорожание в два этапа: с 1 января по 30 июня нынешнего года стоимость для населения составит 12 рублей, а уже с 1 июля она повысится до 14 рублей.

В Севастополе тариф в этом году может и вовсе достичь 15 рублей (почти 7 гривен). «В Севастополе стоимость одной поездки в троллейбусе и автобусе составляет 10 рублей. Для сравнения, в Ростовской области – 17 рублей при экономически обоснованном тарифе 25 рублей. В Краснодарском крае с 1 января будет установлена стоимость одной поездки – 23 рубля при экономически обоснованном тарифе 30 рублей», – цитируют местные СМИ директора департамента транспорта и развития транспортной инфраструктуры подконтрольной России администрации Севастополя Игоря Титова.

Следует отметить, что стоимость проезда в городских троллейбусах в Крыму при новых тарифах уже превысила уровень цен в таком же транспорте на материковой части Украины. Например, в Херсоне одна поездка в троллейбусе по городу стоит 1,75 гривны или меньше 4 российских рублей. В Киеве, где цены на проезд являются самыми высокими в стране, стоимость проезда в троллейбусе составляет 3 гривны, то есть 6,6 российских рублей.

100 рублей до моря

В Крыму изменились цены также на наиболее востребованный туристами троллейбусный маршрут: Симферополь – Ялта. Предельный тариф по нему сейчас утвержден на уровне 1,47 рубля за километр. Таким образом, минимальная стоимость проезда в троллейбусах по направлению к курортной столице полуострова составит 20 рублей.

Добраться из Симферополя в Алушту на троллейбусе, согласно новым расценкам, теперь стоит 77 рублей. Туда же из аэропорта «Симферополь» – 92 рубля. Стоимость проезда в троллейбусе из Симферополя в Ялту теперь составляет 122 рубля, а из аэропорта «Симферополь» – 138 рублей. По таким же ценам в прошлом году можно было отправиться в Алушту и Ялту на автобусе с железнодорожного вокзала Симферополя.

Еще 10% стоимости нынешнего проезда на троллейбусе по межгородскому маршруту придется заплатить за переводку одного места багажа независимо от расстояния в междугороднем сообщении.

В Госкомитете по ценам и тарифам подконтрольного России правительства Крыма заявляют, что эти цены впервые соответствуют экономически обоснованному уровню тарифа на транспортные услуги.

Подорожавшие электрички

По-новому теперь тарифицируется проезд и в электропоездах. Теперь стоимость билета расчитывают, исходя из тарифа 1,40 рубля за километр.

И если в прошлом году билет из Севастополя до Симферополя стоил 58 рублей, то теперь – 109,2 рубля. То есть ​проезд подорожал в два раза.

Из Симферополя до Евпатории теперь можно будет уехать на электричке за 110 рублей. Такая же цена и до Армянска. Самыми дорогими являются маршруты из Джанкоя в Керчь – 267 рублей и из Феодосии в Армянск – 275 рублей.