Брюссельские записки: В НАТО и ЕС волнуются не только из-за выборов

Специально для Крым.Реалии

Выборы, которые пройдут в этом году в ряде европейских стран, стали предметом особого внимания в прессе, поскольку они способны привести к трансформации Евросоюза и его отношений с соседями и союзниками. Популистская реакция, приведшая к Брекзиту и победе Дональда Трампа на президентских выборах в США (а до этого – к греческому долговому кризису), вероятно, охватит всю Европу.

В марте выборы пройдут в Нидерландах, и победа на них вполне может достаться националистической антиисламской «Партии свободы», которую возглавляет Герт Вилдерс. В этом случае пария будет иметь серьезный вес при формировании коалиционного правительства.

Французы будут выбирать президента в апреле и мае, причем глава «Национального фронта» Марин Ле Пен уверена, что ей удастся пройти во второй тур.

В сентябре в Бундестаге окажется популистская партия «Альтернатива Германии», что ослабит позиции Ангелы Меркель или даже приведет к отставке канцлера, которая стала для многих главным политическим лицом нынешнего Евросоюза.

Однако этим список значимых событий 2017 года не исчерпывается. Дипломаты, военачальники и евробюрократы ломают голову на тем, как в результате изменится Евросоюз, а возможно, и НАТО. По мнению ряда экспертов, они могут стать гораздо менее открытыми и предсказуемыми.

29-й член НАТО?

Самой крупной встречей в Брюсселе в этом году, скорее всего, станет весенний «саммит Трампа». Это будет официальная встреча глав стран – членов НАТО, чтобы поприветствовать Трампа в Европе и ознакомить его деятельностью альянса. Аналогичные встречи проходили после избрания Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего, однако на этот раз дипломаты и лидеры НАТО, вероятно, будут нервничать гораздо сильнее.

Не откажется ли Трамп от обязательств по защите восточных границ НАТО? Что он думает об Афганистане? Насколько он близок Владимиру Путину? Эти вопросы зазвучали сразу после выборов, и именно на этой встречи европейцы смогут понять, чего добивается Трамп.

Точная дата «саммита Трампа» пока не определена, потому что руководство НАТО хочет совместить его с открытием нового штаба альянса. Строительство здания стоимостью в миллиард евро началось в 2010 году и закончится через несколько месяцев. Возможное присутствие Трампе на этой церемонии придает ей особый колорит: американский президент, известными многомиллиардными проектами в области недвижимости, не раз заявлял о том, что собирается радикально пересмотреть обязательства США перед партнерами по НАТО с экономической точки зрения.

Примерно в это же время Черногория, скорее всего, станет 29-м членом альянса (однако это решение еще должно быть ратифицировано рядом его членов, в частности, США). Ни один из дипломатов, с которыми мы общались, не увидел к этому серьезных помех, однако в целом атмосфера нервозная. Черногорские власти обвинили нескольких россиян в попытке дестабилизировать ситуацию в стране накануне октябрьских выборов. Могло ли это быть отчаянным внешнем вмешательством с целью сорвать вступление в НАТО, и если да, следует ли ждать новых? Каким бы ни бы ответ на этот вопрос, ясно одно: других новых членов ни НАТО, ни ЕС принимать не будут еще долго.

Центробежные силы

К концу марта должны начаться переговоры по Брекзиту. Ожидается, что они растянутся как минимум на два года и отнимут много времени и сил у дипломатов Британии и Евросоюза, а также могут на долго время сделать Брюссель замкнутым и беззубым. Пока неясно, какой эффект эти переговоры окажут на санкции Евросоюза по отношении России. Срок нынешних санкций истекает в июле. Будут ли они продлены?

Споры между членами альянса наверняка обратят на себя внимание на двух мероприятиях в начале 2017 года. К концу февраля Еврокомиссия хочет получить от Польши объяснения по поводу верховенства права в этой стране, особенно в том, что касается деятельности Конституционного суда. Эта битва идет с тех пор, как там в 2015 году пришла к власти правоконсервативная партия «Право и справедливость». Следует ожидать, что Польша проигнорирует требования Еврокомиссии, однако избежит санкций, поскольку на ее стороне такие страны, как Венгрия. Многие сочтут это победой нелиберальных демократий из числа восточных членов Евросоюза и последним ударом по тем, кто выступал за его расширение и приводил Польшу в качестве примера успешной интеграции бывшей страны из Варшавского договора в западный политический мейнстрим.

Кроме того, Польша может сыграть ключевую роль, когда дело дойдет до продления мандата председателя Европейского совета Дональда Туска на следующие два с половиной года. Решение об этом, скорее всего, будет принято на мартовском саммите ЕС. Главный оппонент Туска в Польше Ярослав Качиньский из партии «Право и справедливость» уже дал понять, что не будет поддерживать переизбрания своего соотечественника. Туск все равно может быть избран квалифицированным большинством, однако ситуация в целом может ослабить позиции этого одного из са мых резких критиков Путина в Брюсселе на ключевом этапе российско-европейских отношений.



В отношениях между Москвой и Брюсселем трудно предположить наступление полноценной оттепели в ближайшей перспективе. Однако можно ожидать, что весной Еврокомиссия и Газпром достигнут соглашения о том, как российский газовый гигант будет работать на едином европейском рынке. В 2015 году Еврокомиссия обвинила «Газпром» в завышении цен для клиентов в центральной и восточной Европе и несправедливого блокирования конкурентов. Москва постарается избежать крупных штрафом и может позволить убедить себя в необходимости соблюдать соответствующие правила Евросоюза в брюссельской интерпретации.

Взболтать, а не смешивать

25 марта лидеры ЕС соберутся в Риме, чтобы отметить 60-летие подписания договора, положившего началу Европейскому экономическому сообществу, предшественнику ЕС. Ожидается, что они определят ясные перспективы дальнейшего развития блока. Впрочем, не менее вероятно, что эта встреча превратится в препирательства о миграционных квотах и мерах по решению экономических проблем Евросоюза.

В ноябре вопросы восточной политики ЕС будут обсуждаться на саммите «Восточное партнерство» в Брюсселе. Грузия и Молдова уже подписали соглашения о сотрудничестве с НАТО, то же самое сделает и Украина, если парламент Нидерландов в январе или феврале проголосует за ратификацию этого документа. Весной Евросоюз отменит визы для граждан Грузии, Молдовы и Украины.

К лету еще один восточный пантер ЕС – Армения – должна закончить переговоры о партнерстве за исключением зоны свободной торговли. Примерно тогда же переговоры об аналогичном соглашении начнет Азербайджан. Тем не менее, пока не вполне ясно, что еще ЕС может предложить своим «восточным партнерам» и в чем смысл такого партнерства.

Однако самой большой новостью может стать появление на саммите белорусского президента Александра Лукашенко, которой много лет был там persona non grata. Принятое в феврале решение об отмене санкций против Лукашенко и еще 169 белорусских чиновников (и нескольких оборонных компаний) вызывало критику со стороны белорусских оппозиционеров, которые напомнили об арестах и прочих репрессиях белорусского режима в отношении политических противников.

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