В январе 2017 года – 120-летний юбилей старейшего участника крымскотатарского национального движения, педагога, фронтовика Мустафы Халилова.

Он родился в 1897 году в Крыму, в деревне Аджи-Болат Симферопольского уезда в семье сельских интеллигентов. Его отец, Сеитхалил-агъа, окончил медресе, мать, Момине-ханум, училась в сельской школе. Мустафа был старшим ребенком в большой семье, где, кроме него, было еще шестеро детей.

Мальчика отдали на обучение в земскую школу в деревне Отаркой, где он освоил русский язык. В 1917 году Мустафа поступил в знаменитое Зынджирлы-медресе в Бахчисарае, где проучился до января 1918 года.

Его заветной мечтой было перевести на другие языки священную книгу мусульман Коран – он знал его наизусть. Юноша поступил в Лазаревский институт восточных языков (впоследствии вошел в состав Московского института востоковедения), где совершенствовал свои знания турецкого и арабского языков у лучших ученых-востоковедов.

В 1921 году в Крыму начался голод. Вместе со своим институтским другом Эмиром Неджипом Мустафа работал в Комиссии по борьбе с голодом. Узнав о тяжелой болезни отца, он срочно отправился в родную деревню, а осенью вновь уехал в Москву.

В начале 1922 года ситуация в Крыму ухудшилась – голод усиливался; смертность, особенно в южнобережных крымскотататарских деревнях, была массовой. В январе 1922 года Мустафа узнал печальную новость – от голода умер его отец. Тяжело заболела мать, положение семьи было отчаянным, Мустафа взял академический отпуск и вернулся в Крым.

Образованного юношу избрали в сельсовет помощником председателя. Вскоре он женился, построил добротный дом. Его жена Ребия при поддержке мужа открыла детский сад, где собирала детей и обучала их грамоте.

Однако после начала коллективизации в 1928 году положение Мустафы в селе ухудшилось. Он переехал в село Саватка Балаклавского района, где работал учителем. Жители деревни занимались преимущественно сбором и обработкой табака. Советские органы зорко следили за тем, чтобы работники не допускали его уноса. Для изъятия табака создавались бригады по обыску жилищ колхозников, куда включали комсомольцев и учителей. В одной из них оказался и Халилов…

Работа эта угнетала его, а когда в конце 1920-х начались репрессии против представителей национальной интеллигенции, супруги решили покинуть Крым. В апреле 1931 года Мустафа приехал в Ташкент к своему товарищу Эмиру Неджипу. Эмир помог ему устроиться на работу в институт ирригации и механизации сельского хозяйства. Кроме того, Мустафа преподавал в школе русский язык, поступил в педагогический институт.

В начале войны в 1941 году его на фронт не взяли, однако в октябре 1942 года Сталинским городским военкоматом Ташкента он был призван в Красную армию. С июня по октябрь 1943 года Мустафа Халилов находился в распоряжении Брянского фронта, затем был отправлен на Белорусский фронт, а с июля 1944 года оказался на Прибалтийском фронте.

Как следует из наградного листа Мустафы Халилова, «16.08.44 противник в районе м. Папиле предпринял наступление и вклинился в наши боевые порядки. Тов. Халилову было поручено смотать линию связи в том районе, где находились автоматчики противника. Он не растерялся, несмотря на обстрел, смотал линию и задание было выполнено. 17.08.44 дежурил у телефона, точно и четко передавал команды и в этот день устранил 12 порывов линии, 3 из них под обстрелом противника».

За храбрость и решительность старший телефонист 1104-го Пушечного артиллерийского полка 53-й пушечной артиллерийской бригады Мустафа Халилов был представлен к Ордену Славы 3-й степени, фронтовым приказом №39-н от 17 сентября 1944 года награжден медалью «За отвагу».

Уже после демобилизации из армии он узнал, что крымских татар насильственно переселили в Среднюю Азию и на Урал. По прибытии в Ташкент Мустафа выяснил, что его мать и сестра как спецпереселенцы находятся в Андижанской области. Положение их, как и остальных крымских спецпереселенцев, было бедственным. Увы, встретиться с матерью Мустафе уже не довелось – к моменту его возвращения она умерла.

Мустафа Халилов вернулся на прежнее место работы; получил земельный участок и начал строить дом. Война закончилась, но жизнь по-прежнему была тяжелая. Однако роптать не приходилось – ведь рядом жили его депортированные соотечественники, которым было значительно труднее, чем тем, кто оказался в Узбекистане в 1930-х годах. Как могли, они помогали своим землякам…

Мустафа Халилов помогал своим соотечественникам устанавливать связи друг с другом

После смерти Сталина в 1953 году крымские татары все чаще обсуждали пути возвращения на родину – о том, чтобы остаться в местах изгнания даже мысли не допускали. Мустафа Халилов помогал своим соотечественникам устанавливать связи друг с другом – он ведь знал и тех, кто переселился до войны, и депортированных.

Халилов понимал, что для того чтобы объединить людей, прежде их нужно собрать вместе, познакомить, выслушать их мысли и чаяния. В 1957 году началось возвращение в места прежнего жительства представителей других депортированных народов. Однако крымские татары милости властей не дождались. Результатом этого стало массовое народное движение за возвращение в Крым, которое со временем стало влиятельной общественной силой.

Для обсуждения стратегии и тактики движения нужно было найти подходящее место для сбора людей. Одним из таких центров национального движения на многие годы стал дом Мустафы Халилова. Здесь готовилось знаменитое обращение к ХХIII съезду КПСС. Здесь активисты движения собирались для определения дальнейших шагов и обсуждения общенародных документов…

Свою миссию он выполнил: его народ обрел новое дыхание и строил новую жизнь на родине

В июле 1972 года у Мустафы Халилова и семнадцати активистов провели обыски. По сообщению самиздатского бюллетеня правозащитников «Хроника текущих событий», в 1975 году «представитель крымских татар Мустафа Халилов, направлявшийся в Москву, был снят с самолета 20 ноября, еще в Ташкенте. У него было с собой множество документов движения. Только очень преклонный возраст – Халилову тогда уже было 78 – спас его от ареста…

Патриарх, старейший участник крымскотатарского национального движения Мустафа Халилов дожил до того счастливого момента, когда его народ вернулся на родину. Свидетель Первого Курултая крымскотатарского народа 1917 года, спустя 74 года он открывал Второй Курултай крымскотатарского народа.

В январе 1997 года Мустафа Халилов приехал в Крым, где организовали торжество в честь его столетнего юбилея. Спустя три месяца его не стало. Свою миссию на этой земле он выполнил: благодаря ему и его единомышленникам народ обрел новое дыхание и строил новую жизнь на родине…

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